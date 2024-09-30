電價又漲 企業大老憂：經營壓力大！廠商可能外移或關廠

電價十月再度調漲，工業用電漲幅最大，三三會理事長林伯豐今日表示，政府從2022年起已連續4年調整電價，平均調高8.4%、11%、11%、12.5%，從平均每度2.58元調升至4.29元，累計調幅達66%。企業經營成本已增加15%以上，導致獲利減少5%以上，經營壓力變得更大，廠商可能外移或關廠，影響勞動市場，無薪假、裁員的情形將增加。

林伯豐說，電價調漲12.5%，物價預估上漲0.5%，部分製造業有可能調整售價。但還是要看廠商產品競爭力與轉嫁幅度而定，若廠商具備高競爭力，有可能會自行吸收。

林伯豐指出，台電的資料顯示，核電每度電的成本是新台幣1.09元，燃氣3.35元，外購的風電6.98元，光電5.03元。只有增加核能的發電，才能降低台電的發電成本。

林伯豐今日還預期，電費未來恐怕年年調漲，「唯一的解方就是要調整能源政策，降低化石能源」，他說，應提高綠色能源核電的占比至少30%，核二和核三廠延役，採用新一代的核能技術興建核電廠。並降低再生能源的躉購費率（如英國2019年建置離岸風電5.5GW，競標價格每度折合新台幣1.52元），獎勵企業發展儲能設備。