電價3年漲四次 賴正鎰：飯店撐不住恐走上這條路

針對電價審議委員會決議，民生電價維持凍漲，工業用電平均調漲12.5％，全國商總榮譽理事長、鄉林（5531）集團董事長賴正鎰表示，這三年來四次調整電價，但多數旅宿業不敢調整房價，只能自己吸收增加的成本，今年以來國旅市場已呈現疲軟狀態，業者的人力成本及營運管理費用不斷上升，如今再次面對電價大幅調整，恐進一步加劇經營困難，旅宿業若撐不住，恐怕會棄守轉售做都更，改蓋住宅大樓或商辦，間接削弱旅遊需求。

賴正鎰指出，自2022年至今，工業電價已歷經三波調升，累計調幅達48%，此次若拍板進行第四波調升，工業電價累計調幅逾六成。這不僅是對工業用戶的重大挑戰，也必然對服務業、觀光業及相關行業產生連帶影響。尤其是高耗能的飯店業，經營成本持續增加，恐對價格政策及消費者需求造成負面影響，進一步抑制國內旅遊市場的成長。

他指出，根據過去幾次電價調整的經驗，飯店業的電費負擔每次都顯著增加。例如，在2022年工業電價首度調升15%後，多數飯店每月電費增加至少10至15萬元，這對於那些客房數量較多的飯店來說，是一筆沉重的負擔。

2023年工業電價再次上調17%，部分大型飯店每月電費支出甚至增至近百萬元，直接侵蝕了業者的利潤空間。今年3月的電價調整後，今年十月又要對工業用戶做大幅調幅，對飯店業的經營壓力可謂雪上加霜。就他了解，根據統計，2023年飯店業每月電費支出相比調漲前又增加了15萬至25萬元。

如今，這次若再進行電價上調，預計每月電費可能再增加20萬元以上，累計自2022年以來，整體電費支出增幅接近翻倍。這對於已經在疫情影響下復甦緩慢的飯店業來說，無疑是沉重的負擔，進一步抑制業者的經營意願與國內旅遊市場的復甦動能。

賴正鎰呼籲政府，在考量電價調整的同時，應多關注觀光旅遊等高耗能服務業的承受能力，並適時提供支持與補貼，減少對業者經營的衝擊，確保產業能夠持續穩定發展。

他認為綠電發電成本每度電高達4.8元以上，台電花高價去買綠電，卻要將增加的虧損成本轉嫁給全民負擔，這是不公平的，如果要漲電價的話，應該要連同民生用電一起漲，這樣才公平。

他說，工業大國英國最近關閉最後一座燃煤發電廠，他呼籲政府也應該全面思考能源政策，逐年捨棄發電成本高的燃煤及天然氣，恢復使用核能發電，比如說核一及核二，核三繼續使用，並考慮讓核四恢復使用，將占比42.2%的燃煤降到20%，而核能發電能占比增加到30%，這樣才能真正穩定供電及有便宜乾淨的電源。