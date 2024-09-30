被總統罵？彭啓明澄清：不能說什麼 就接受大家的安慰

環境部部長彭啓明究竟有沒有被賴清德總統罵，彭啓明30日傍晚出席「『壯大台灣資本市場價值 厚植提升國際競爭力』高峰會」發表專題演講，他一上台就笑著說，「首先我要跟大家講，我沒有被罵。總統是君子，媒體就這樣寫，我也不能說什麼，就接受大家的安慰」。

衛生福利部長邱泰源日前出席活動提到賴清德總統為了醫院推淨零減碳「打電話罵環境部長彭啓明」，引起外界高度關注。為此，彭啓明近日出席活動時，都會澄清自己沒被罵。