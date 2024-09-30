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林修銘：壯大資本市場 與亞洲資產管理中心良性循環

中央社／ 台北30日電

證交所今天舉辦「壯大台灣資本市場高峰會」，邀請超過300家上市公司參與，占國內上市公司市值逾90%。證交所董事長林修銘表示，證交所的壯大台灣資本市場計畫，與金管會最新提出的亞洲資產管理中心計畫，兩者異曲同工，可以形成良性循環，讓夢想真正落實。

證交所「壯大台灣資本市場高峰會」，今天邀請超過300家上市公司參與，包括市值新台幣百億元以上及評鑑名列前5%的公司，以及近2年加入上市家族的公司等老幹新枝，希望提供各優質企業交流平台，以萌發同業、異業公司合作契機。

林修銘會前接受媒體訪問，他表示，台灣資本市場這幾年表現出色，目前台股市值名列全球第12名、成交量排名全球第9名，這為台灣成為亞洲資產管理中心提供很好的基礎。

另外，台灣ICT產業占台股市值超過60%，反映出科技供應鏈在世界上具有不可替代的實力，並提供資本市場更多底氣，吸引更多外資到台灣投資。目前台灣上市公司總市值約新台幣70兆元，其中外資持股占比高達43%。

林修銘說，台灣資本市場吸引到世界上這麼多投資機構的目光，希望藉由這樣的底氣，繼續培養更多新興產業，包括生技醫療、數位雲端、綠能永續等。

而這幾年台灣被動式ETF成長相當快速，現在主管機關又開放主動式ETF、多資產ETF，多元化商品吸引更多投資機構和投資人參與，形成良性循環。

證交所 資本市場

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