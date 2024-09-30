九成台灣上班族盼雇主試行周休三日 最關注「這件事」

人才解決方案供應商Robert Walters華德士30日發布《亞洲就業市場是否準備迎接週休三日？》調查報告顯示，在台灣，90% 的上班族希望其雇主試行周休三日、85% 的上班族傾向應徵提供周休三日的公司。不過，周休三日對薪資和獎金的影響則是台灣上班族的主要關注點。

調查顯示，33% 的上班族擔心周休三日可能導致降薪；高達79% 的上班族願意放棄的工作社交活動實現周休三日保持相同薪資。

台灣經濟研究中心報告顯示九月消費者信心指數（CCI）77.84，創四年半以來新高，且受惠於半導體產業及伺服器等供應鏈優勢，預計人工智慧、高效能運算、雲端產業等需求將持續挹注台灣經濟成長動能。隨著相對樂觀的經濟預期，提高生產力將成為各大企業的核心策略，台灣是否有機會借鑑他國縮短工時的模式，在提升生產力同時兼顧員工福祉？

Robert Walters今發布最新報告《亞洲就業市場是否準備迎接週休三日？》，調查了 11 個亞洲國家的超過 5,000 名專業人士和公司，探討靈活工作模式與生產力的戰略關聯性。

調查發現，由於對平衡工作與個人生活的追求（85%）與更多的家庭時間（59%），有高達九成的上班族希望其雇主可以試行周休三日制。然而，上班族對於周休三日制並非全無顧慮，78% 的受訪者指出，因為不確定如何在較少的工作日中完成同樣的工作量，工作壓力不減反增。

同步反映出，相較於雇主對於縮減工時與提升生產力關聯性的高度肯定 （76%），僅有58% 的上班族認為周休三日將提高他們的生產力。

上述《亞洲就業市場是否準備迎接週休三日？》報告，是Robert Walters在2024 年3月至4月，針對日本、新加坡、韓國與中國等 11 個亞洲國家，超過 5,000 名專業人士和公司，進行為期六周的研究調查。該報告旨在揭示人們對周休三日的看法及其對亞洲人才和組織的潛在影響。