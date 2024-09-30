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台灣有望跟進日、韓、星試行周休三日？最新調查出爐

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
同在亞洲地區的日本、新加坡、韓國等國家相繼宣布試行周休三日政策或縮短工時以提升員工福祉和生產力，台灣是否有可能跟進？圖／聯合報資料照片
同在亞洲地區的日本、新加坡、韓國等國家相繼宣布試行周休三日政策或縮短工時以提升員工福祉和生產力，台灣是否有可能跟進？圖／聯合報資料照片

同在亞洲地區的日本、新加坡、韓國等國家相繼宣布試行周休三日政策或縮短工時以提升員工福祉和生產力，台灣是否有可能跟進？根據人才解決方案供應商Robert Walters華德士30日發布的最新報告《亞洲就業市場是否準備迎接週休三日？》顯示，在台灣有76%的雇主認為周休三日可提升生產力，並有助於吸引和留住優秀人才（74%），然而，卻僅有22%的雇主表示，他們正在計劃或考慮在未來兩年內推行周休三日制。

Robert Walters台灣總經理John Winter表示，保持對人才需求的敏銳度有助於吸引企業所需的人才，並營造一個能夠激勵員工投入的工作環境 — 在靈活工作模式、員工福祉和職涯發展之間尋找適當的平衡，將能滿足團隊多元化的工作模式和目標。

該報告同樣指出，與亞洲其他國家相比，台灣轉向周休三日的過渡可能會更為緩慢。即使有超過七成的雇主認為周休三日的觀念是可行的，且有助於提高員工生產力（76%）、吸引人才提升員工留任率（74%），但僅有22%的雇主會考慮實施，略低於東南亞的37%。

台灣雇主對於實行周休三日的主要擔憂，來自於客戶可能無法即時聯繫到對應窗口的不良體驗（69%）、專案延誤或需要聘僱更多員工而產生的成本（52%），以及難以於全公司施行並獲得相關利益關係人批准（43%）。

綜觀而言，亞洲各市場對於周休三日制可提高員工生產力，並有助於人才吸引與留任，持開放態度。在亞洲，70% 的雇主認為周休三日制有助於人才的吸引與留任，並有67%的雇主相信該制度可有效提高生產力。

在香港，94%的雇主認為周休三日制有助於人才的吸引與留任， 94%的員工表示更傾向應徵提供周休三日制的公司。在新加坡，84%的雇主認為周休三日制有助於人才的吸引與留任，並有近七成的受訪者相信該制度可有效提高生產力。

然而，印尼、泰國和韓國的雇主更傾向於透過提供心理健康支持以及學習與發展計劃等無關薪酬的制度吸引人才並提升員工留任率，而非採用周休三日制。

上述《亞洲就業市場是否準備迎接週休三日？》報告，是Robert Walters在2024年3月至4月，針對日本、新加坡、韓國與中國大陸等11個亞洲國家，超過5,000名專業人士和公司，進行為期六周的研究調查。該報告旨在揭示人們對周休三日的看法及其對亞洲人才和組織的潛在影響。

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