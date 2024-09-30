金管會主委彭金隆：上市公司綠色轉型 將是資本市場發展新契機

金管會主委彭金隆今日參加壯大台灣資本市場高峰會致辭時指出，綠色轉型和低碳發展，將是台灣資本市場發展的新契機，未來在推動淨零碳排，綠色金融也扮更關鍵的角色，希望透過永續金融工具推動綠色轉型及低碳發展，為台灣資本市場帶來新契機，也提升台灣在全球供應鏈中更強的競爭力。

彭金隆表示，資本市場的穩定與發展，是國家經濟的基礎也是企業成長的重要推手，壯大資本市場也是台灣經濟持續成長的重要關鍵也是台灣能繼續在全球站穩腳跟的重要計畫；他也指出，打造台灣特色的亞洲資產管理中心，金管會9月10日時向國人介紹了金管會所推動的策略方案，來掌握台灣具競爭力的產業優勢及國人投資動能、豐沛的民間財富，讓台灣在資產管理上的國際競爭力提升。

彭金隆認為，台灣有完整的產業聚落和優質投資標的，要打造台灣特色的資產管理中心關鍵，在於留住本土財富，及支持在地產業的發展投資台灣，資本市場扮演重要的樞紐角色。

彭金隆指出，證交所過去推出的壯大資本市場計畫，強化資本市場及交易所之間的國際合作，擴大投資、新創，乃至於永續綠色金融商品計畫，都和打造具有特色的台灣資產管理中心息息相關，因此金管會和證交所將持續致力推動資本市場改革及全力促進資本市場發展，未來要強化資本市場透明度、強化公司治理來為企業創造出更友善開放的市場環境，以吸引更多國際資本進入台灣市場。

彭金隆強調，全球面臨減碳及氣候風險挑戰，永續淨零是全台灣都要面對的議題，金管會已分階段推出各種行動方案和時程，他特別指出，未來在推動淨零碳排，綠色金融也扮更關鍵的角色，希望透過永續金融工具推動綠色轉型及低碳發展，為台灣資本市場帶來新契機，也提升台灣在全球供應鏈中更強的競爭力。他也期勉上市公司的企業永續轉型、資本市場的未來，仍有賴公私部門緊密合作，希望透過對話交流，打造永續競爭的資本市場。