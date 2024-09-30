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工業電價平均調升12.5% 食品相關、用電及或衰退產業享優惠電價
經濟部30日召開電價費率審議會，經濟部會後記者會表示，台電提案產業用電調漲14%，但審議會決定調整為12.5%，同時針對民生用電及或產值衰退的產業，採凍漲及減半調漲。
經濟部表示，調整後，我工業電價仍低於日韓，至於半導體產業用電，平均電價漲14%。
經濟部表示，食品、攤販集中市場、量販店、超市及超商凍漲。用電衰退5%以上且產值／銷售額衰退15%以上業，也凍漲。
此外，用電衰退5%以上且銷售額衰退未達15%，以及用電衰退未達5%且產值／銷售額衰退15%以上者，減半調7%。
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