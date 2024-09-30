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山陀兒放颱風假 勞動部：勞工可不出勤、雇主可不給薪

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
勞動部發布「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」，已明定天然災害發生時，勞工之出勤管理、工資給付及有關權利義務等事項。聯合報系資料照
勞動部發布「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」，已明定天然災害發生時，勞工之出勤管理、工資給付及有關權利義務等事項。聯合報系資料照

勞動部提醒，山陀兒颱風逼近，天然災害發生時，勞工是否出勤，重點在於防災與避險，應以勞工之安全作為首要考量。勞動部發布「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」，已明定天然災害發生時，勞工之出勤管理、工資給付及有關權利義務等事項。

勞動部說明，颱風等天然災害發生時，如工作地、居住地或上班必經途中任一轄區首長已通報各機關停止上班，勞工因天災而未出勤，非可歸責於勞工，雇主宜不扣發當日工資，亦不得視為曠工、遲到或強迫勞工以事假或其他假別處理，且不得強迫勞工補班、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利之處分。

事業單位如因業務性質需要，需特定勞工照常出勤者，應由勞雇雙方於事前約定；有工會者，應徵得工會同意，無工會者，應經勞資會議同意；未有約定或工作規則未規定者，則可參照前開要點辦理。勞工照常出勤者，雇主除照給當日工資外，宜再加給勞工工資，並提供交通工具、交通津貼或其他必要之協助。勞工在上、下班途中若不幸發生職業災害，在醫療期間，雇主應給予勞工公傷病假，並依《勞動基準法》第59條規定標準給予其職業災害補償。

勞動部官網已設置「天然災害勞工出勤權益」專區，詳細內容可至勞動部網頁（https://www.mol.gov.tw/1607/28162/28166/28218/28230/lpsimplelist）查詢。雇主倘未參照「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」辦理，以致違反《勞動基準法》之工資、工時等相關規定，勞工可檢具相關事證，就近向當地勞工行政主管機關（直轄市、縣市政府勞工局處或社會局處）或勞動部1955專線提出申訴，以維權益。

勞動部 勞工局 颱風

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