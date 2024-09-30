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台灣資產管理市場應蛻變！法人揭提升競爭力關鍵

經濟日報／ 記者崔馨方／台北即時報導
基金事（Webzz）創辦人暨執行長張凌雲。崔馨方／攝影
基金事（Webzz）創辦人暨執行長張凌雲。崔馨方／攝影

台灣經濟近年亮麗成長與資本市場茁壯發展，國立台北商業大學全球資產管理研究中心30日舉辦「提升台灣資產管理市場競爭力」論壇，伴隨美國FATCA法案實施及全球最低稅負制導入，探討台灣如何掌握海外台商資金回流的機會，提升在資產管理市場上的國際競爭力。

基金事（Webzz）創辦人暨執行長張凌雲表示，台灣市場非常賺錢，但在國際資產管理業中的影響力相對較低。主要原因在於台灣在大型國際公司中的人才能見度不高，且產品的多樣性不足，導致資產管理人才流失以及資金外流至其他國家。

張凌雲建議，可透過降低個人所得稅和遺產稅，並引進高薪人才和新型金融產品來提升台灣在亞太區及全球的資產管理能力。

台灣資產管理資金雖上升，但六成主要來自於ETF，剩下大約四成左右是主動式基金。他指出，在當前的投資環境中，許多投資人對指數的高度依賴。然而，指數究竟從何而來？這些指數是否是自己研究得出的結果呢？答案是否定的。

事實上，許多指數都是由國外公司依照一套固定的規則編纂出來的。規則制定後，投資人只能遵循這些標準進行投資。也因此，投資者往往不再思考如何主動管理自己的資產，而是簡單地跟隨指數進行投資操作。

張凌雲認為，指數投資確實在某些情況下可以為投資人提供穩定的回報。然而，若希望提升自己的管理能力，則不該完全依賴指數，應具備主動管理的能力。

此外，若要將台灣打造成具有競爭力的國際金融中心，不僅是稅率的問題，還包括整體的法律制度、商業環境以及對外國投資和人才的友善度。

另外，他也認為，政府應該成立「主權基金」，現在的基金是在勞動部跟銓敘部管理，但他們平常的主業並非管理基金，但卻硬要他們去管理，實在強人所難，台灣則可以學習像新加坡、挪威、中東等國家，成立主權基金，就可以去帶動資產管理業，大膽去做一些嘗試。

主權基金 遺產稅

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