能源週規模創新高 經部盼綠電供應充足具競爭力

台灣國際智慧能源週與淨零永續展即將登場，外貿協會表示，今年展覽規模年增30%，締造有史以來新高紀錄，新進參展者占比達42%。經濟部表示，將推動多元綠能以及深度節能等2次能源轉型，提供充足、有競爭力的綠電。

2024年「台灣國際智慧能源週」與「台灣國際淨零永續展」今天舉辦展前記者會，經濟部能源署副署長李君禮、SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸、貿協秘書長王熙蒙等人出席。

李君禮表示，目前全球有148個國家響應2050淨零碳排目標，台灣作為國際社會的一份子，積極響應淨零趨勢，2050年台灣再生能源占比拉高至整體能源供應的60%到70%，9%至12%則為氫能，還有約20％來自化石能源，但化石能源發電會配置碳捕捉系統，剩下1%則來自抽蓄水力。

李君禮表示，總統賴清德上任後宣示2次能源轉型，包括多元綠能以及深度節能。為配合國內廠商需求，尤其是AI和半導體產業發展需要穩定、充足電力供應，對於出口導向的產業，綠能供應更是關鍵，綠電需求成為產業剛性需求，因此政府需要提供充足、有競爭力的綠電，也將積極發展地熱、海洋能等綠能。

深度節能方面，李君禮表示，隨著技術進步，能源使用效率也會提高，未來強化協助發展能源服務公司，透過專家組成的能源服務公司協助企業診斷、改善製程節能。

曹世綸表示，歐盟、美國、日本、中國等加速發展再生能源技術，響應產業發展、政府推動2次能源轉型的腳步，SEMI也成立GESA綠能暨永續發展聯盟，成員涵蓋半導體、綠能產業等供應鏈，期盼接軌產業與能源提供者。

曹世綸表示，今年展覽攤位成長30%，使用約1625個攤位，預計將吸引3萬名參觀者。風光、儲能等業者參展，多元綠能專區也展示小水力、地熱等新興再生能源技術發展，希望替綠色能源發展找到更多解方。

王熙蒙表示，2024年為生成式AI應用百花齊放的一年，同時也是氣候行動的加速年，由於AI產業是吃電怪獸，未來更要提升使用綠能、發展減碳技術，才能推進數位建設，並實現AI時代的願景。

談及今年展覽規模，王熙蒙表示，今年共有480家企業，使用1625個攤位，規模為有史以來新高，相較去年成長30%。智慧能源週整合風光、多元創能和智慧儲能等業者，新進參展者占比達42%，顯示能源業者積極投入、搶攻淨零商機。

2024年「台灣國際智慧能源週」與「台灣國際淨零永續展」10月2日至4日登場，展示太陽光電、風力能源、智慧儲能及其他新興能源等，更提供綠色金融、低碳運輸、深度節能、碳管理及減排技術等諮詢與服務，今年也吸引英國、比利時、丹麥、法國、加拿大、荷蘭等6國進駐。