人工智慧浪潮來得急又快 KPMG 給企業三大方向因應

人工智慧（AI）正以不同方式改變世界，企業應提前抓準潮流，才能驅動成長，KPMG安侯建業提醒，企業應朝三面向思考因應，包括建立信任、與企業的價值連結、建立運作機制，才能在變化迅速的市場上站穩腳步。

KPMG安侯建業聯合會計師事務所與台灣董事學會30日舉辦「2024安侯建業領袖學院論壇 智能引領：開創AI治理新格局」，分析當前熱門的AI治理趨勢與因應策略。

KPMG安侯建業主席陳俊光致詞時表示，順應人工智慧潮流，KPMG近期發表2024全球CEO前瞻大調查中也發現，全球CEO認為擁抱人工智慧的競賽已為當前企業最大挑戰之一。

陳俊光指出，十年前首次發布全球CEO前瞻大調查時，人工智慧並不是CEO關注的焦點，時至今日，AI已成為翻轉企業邁向數位化的最佳解方，企業不僅需要在技術上大幅投資，還必須確保AI技術的應用能夠符合相關法規和道德標準，才能真正創造價值並鞏固市場上的競爭優勢。

KPMG安侯建業顧問部營運長謝昀澤提到，隨著技術的快速發展和應用，企業越來越重視AI在業務營運、決策支持和創新方面的潛力。AI不僅能提高效率，還能帶來新的商業機會和競爭優勢，因此成為高層管理者關注的焦點。

許多企業遇到AI都會覺得這個領域充滿著無限的機會與無情的挑戰。KPMG安侯建業數位長賴偉晏強調，智慧引領不僅是技術的創新，更是治理思維的變革。「我們需要共同努力，制定合理的政策和規範，確保AI技術的發展符合社會大眾的長遠利益」。

不過，AI也可能帶來新的危機與衍生的社會議題，KPMG安侯建業顧問部協理張智淵認為，面對AI熱潮，企業應朝三面向的思維來因應，包括輔助企業對於AI的治理，進而建立信任；發展對應策略，思考如何與企業的價值連結；建立運作機制，進而推動內部AI應用逐漸萌芽。

張智淵建議，企業在推動AI應用時，應保持謹慎並持續監控其發展，確保AI技術的應用符合道德標準和法律規範；企業應積極培養員工的AI相關技能，促進人機協作，從而提升整體競爭力；只有在信任、策略和運作機制三方面都取得平衡。