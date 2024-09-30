電價審議會登場 商總爭取賣場超商食品廠凍漲

電價費率審議會下午登場，審議會委員之一、商總理事長許舒博會前受訪表示，努力爭取民生相關業別凍漲電價，包含大賣場、傳統市場、超商，另因食品廠外銷受創嚴重，也會爭取凍漲，以穩定民生物價。

電價費率審議會今天召開，台電提報電價方案維持民生電價不調整，平均工業電價估調漲約14%，用電衰退業別則減半調整，平均工業電價仍低於日本、韓國，確保產業國際競爭力，整體影響產業用戶約53萬戶，新電價預計10月中旬上路。

許舒博會前接受媒體訪問表示，這次最主要希望「重經濟、護民生」，民生關係到大賣場、傳統市場、24小時超商，是希望爭取凍漲方向；另食品廠部分，兩岸之間食品外銷受創嚴重，等等均會在會中表達，若都能在凍漲行列，對穩定民生物價有很大幫助。

他強調，會站在服務業立場，朝此方向爭取。

媒體詢問此次調漲方案是工業為主、民生緩漲，是否符合他期待，許舒博說，「不能這樣講，這樣工業會罵我」，會中將深入探討，包含台電是否有效成本控管。

近年國際燃料高漲，台電虧損情況嚴峻，行政院已拍板113年追加預算撥補台電千億，用於補貼民生用電，但由於立法院尚未點頭，為避免加劇財務危機，同時確保物價穩定，台電端出工業電價調漲方案，交由電價審議會審議。