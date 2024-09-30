助企業傳承 商研院、浩富攜手撰寫「世代永富」專書
為協助台灣及海外家族企業面對代際傳承的挑戰，致力於制定長遠的財富傳承策略，實現企業永續成長及代代繁榮的目標，商研院與成立超過30年、在家族財富傳承領域擁有豐富國際經驗的浩富集團，於台北進行家族財富傳承專書簽約儀式。
浩富集團總裁張詠翔表示，家族企業鉅額又複雜的資產傳承，牽動著家族及企業的興衰更迭。近年來國內外有不少家族企業因未妥善規劃接班或財富傳承，造成兄弟鬩牆、企業經營空轉甚至衰退。浩富集團因此成立財富傳承家族辦公室，長期陪伴企業家族規劃並進行傳承，成為家族最信任的朋友。
張詠翔還提到，此次與商研院合作，希望藉重商研院前瞻的國際觀察與在地企業文化研究，攜手進行深入的案例研究與分享，為家族企業提供具體可行的財富傳承方案，幫助企業在複雜的商業環境中穩健傳承。
商研院副院長張皇珍表示，在全球經濟及產業格局快速變動的背景下，傳承接班不僅關乎企業的穩定發展，更直接影響其未來的競爭力。台灣家族企業多數屬傳統保守的接班傳承，唯近20、30年企業組織規範快速發展，也忽略世代財富永續繁榮的規劃。企業如何在財富創造與傳承階段無縫接軌，並能保障家族與企業在全球競爭中持續成長茁壯，已成為家族企業所面臨的重大課題。
張皇珍指出，在全球經濟變遷加速、法規日益嚴格的背景下，傳統的財富傳承模式已經無法滿足家族企業的需求。近年來家族辦公室的模式逐漸盛行，透過此模式協助家族企業提前規劃接班傳承、制定符合現代需求的財務傳承計畫，可達到「企業永續、世代永富」的目標。
商研院表示，世代永富專書是首度結合會計、法律、企管、永續等專家就實務及市場洞察所撰寫，預計2025年年底發行。
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