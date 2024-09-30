中國大陸擴大刺激政策 帶動銅價大漲走高

根據路透社的報導，中國人民銀行於周日發布的聲明表示，將要求各銀行在10月31日之前降低現有房屋貸款抵押貸款利率，且商業銀行應分批將存量房屋貸款利率下調至低於央行貸款基準利率（LPR）不少於30個基點。此外，廣州市周日也宣布取消所有購屋限制，而上海和深圳則表示將放寬外地購屋者購屋限制，並將首次購屋者的最低首付比例降低至不低於15%。

據知情人士透露，中國計劃今年發行價值約人民幣1兆元的特別主權債券，作為新財政刺激措施的一部分。消息人士表示，作為計劃的一部分，中國財政部計劃發行人民幣1兆元的特別主權債務，以刺激民眾的消費。

根據彭博新聞的報導，美國副總統哈里斯表示要建立一個國家關鍵礦物儲備，從電池到國防系統等各種用途的材料都是美國經濟和國家安全所必需的。該計劃是哈里斯競選團隊所提出的1,000億美元工業政策願景的一部分，同時呼籲採取新的激勵措施並利用冷戰時期的《國防生產法》下的緊急政府權力來增加關鍵礦物的國內加工。該委員會還建議擴大現有的國防庫存，這是由國防部管理的關鍵礦物庫存，用於為國內製造商提供國防用途的緊急儲備。

街口投信基金經理人林泳光表示，從美國商品期貨交易委員會的未平倉淨多單觀察，顯示市場投資信心提升、買盤追價積極，隨著中國擴大刺激政策的出爐，市場資金也正速回流至基本金屬市場；加上能源轉型的實質需求推升下，銅價長線走勢將樂觀看待，未來甚至不排除會重演2002年至2006年的大多頭行情。