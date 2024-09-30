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地緣政治風險與全球供應情勢 影響油價波動

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

上周五(27日)油價油價小幅上漲，然而上周單周下跌。根據路透社資料OPEC+將於12月開始每月增加18萬桶/日的計劃，英國金融時報報導沙烏地阿拉伯決定放棄100美元的非官方目標價，以此重奪市場份額。而利比亞的政治局勢逐步緩解，各派達成任命央行行長的協議，該國的原油出口可望逐步恢復。此外，上周四颶風海倫登陸美國佛羅裡達州後，墨西哥灣部分石油開採運營商已開始恢復營運，這也進一步減輕市場對供應中斷的擔憂，導致上周油價偏弱。

地緣政治方面，以色列對黎巴嫩的真主黨目標發動空襲，並對黎巴嫩實施軍事封鎖，阻止伊朗和敘利亞的武器運送，此舉引發市場對中東局勢的擔憂。同時，美國高級官員表示，可能就具爭議的選舉結果對委內瑞拉實施新制裁，並進一步限制該國石油出口。而根據貝克休斯數據，截至9月27日，美國石油和天然氣鑽井平台數量下降至587座，為9月初以來的最低水準，顯示供應端依然面臨挑戰。

街口投信基金經理人羅縢閎表示，全球原油庫存在今年第3季後出現逐步下降趨勢，第四季在供需結構尚未顯著改變之前，油市可能維持趨緊，並可能受到地緣政治而影響產能與油輪輸送而推升價格。展望全球經濟，聯準會帶領全球央行進入降息循環、美國可望軟著陸的情況下以及中國推出強力經濟刺激措施，將提振原物料需求並為油價帶來支撐。

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