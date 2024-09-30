國泰投顧第4季投資展望：經濟正常化的三大投資策略

國泰投顧指出，第4季投資可關注三大題材，包括1.第4季的季節性效應與美國總統大選年加成；2.類股良性輪動，上半年表現落後的類股具有補漲空間；3.聯準會展開降息的投資機會。

2024年初以來，雖然8月及9月初市場經歷下跌，但很快收復大部分跌幅，全球股市上漲13.75%，成熟市場股市上漲14.69%，表現優於新興市場股市上漲5.72%；債市方面，全球綜合債上漲3.55%，全球非投資等級債上漲7.03%，新興市場美元債上漲7.76%表現最佳 。整體而言，全球經濟走向正常化，經濟軟著陸為市場共識、各國央行政策將從限制性水準調降、企業盈餘成長及股市交易不再過度集中美股七雄，穩健的經濟狀況及良性的類股輪動將有利於整體市場表現。

一、第4季具有季節性效應，加上美國總統大選年，歐美股市具有上漲潛力

歷史資料顯示，美國股市第4季往往是全年度表現最佳的季度，1990年至2023年美股第4季平均上漲5.69%，表現明顯優於其他季度。2024年恰逢美國總統大選，據統計，大選日前歐美股市多半表現震盪，而隨著選舉結束後市場不確定性解除，歐美股市有望逐步回穩上漲，選後三個月平均美國股市及歐洲股市分別上漲3.13%及3.42%，六個月平均上漲6.42%及8.48%。

二、類股良性輪動，軟體股營收成長佳、優質股與波動同行

第3季初至今標普500指數上漲3.03%，美股七雄反而下跌1.70%，而上半年表現較落後的標普500不含美股七雄上漲5.41%，類股出現良性輪動。自8月初以來，軟體類股表現優於硬體，而就營收成長而言，軟體類股明顯優於整體美股；此外，在美國大選前波動度提升，優質股有望表現更佳，此類上半年表現較落後的類股，皆具有落後補漲的潛力。

三、聯準會展開降息，新興市場股市、基礎建設類股及新興市場美元債有望受惠

美國降息後，新興市場股市有望受惠美元轉弱，以經濟體質較佳的印度為首選，印度內需及國內信心充足，8月製造業PMI為57.5、服務業PMI為60.9，皆為於近年高檔。印度總理莫迪今年展開第三個任期，預計印度製造及國家基建等政策可延續，預估2024年GDP成長率高達7%。