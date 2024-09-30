華新10月盤價 內銷平盤、外銷300系調漲每公噸30美元

華新（1605）30日開出10不鏽鋼月盤元牌價，華新指出，為考量客戶整體接單競爭力，仍以穩健原則訂價，內銷方面，300系、316系與焊條鋼種附價、200系及400系皆維持平盤，外銷上，300系因為受台幣升值影響，調漲每公噸30美元（約新台幣948元）。

華新指出，美國聯準會（Fed）日前啟動預防性降息2碼提升市場信心，台經院景氣動向調查報告亦指出，新一波資金效應可望帶動投資和消費擴張。

另一方面，華新指出，中國大陸近期下調存準率，向市場釋出流動性人民幣1兆元，也針對房市、股市加大力度祭出救市措施。美、中兩大經濟體同步端出刺激政策，預期將改善全球實體經濟，然而，工業用電價格可能再次上調，將持續增加鋼廠生產成本。

有鑑於此，華新考量客戶整體接單競爭力，仍以穩健原則訂價，10月盤元牌價內銷上包括300系、316系與焊條鋼種附價、200系及400系維持平盤。