都更條例放寬容積認定標準 估8216棟建物老屋適用

立法院內政委員會30日審查《都市更新條例》修正草案，最終按照行政院版修正通過，擴大適用原建築容積更新重建的對象，放寬到實施容積管制前申請建造執照的建築基地也可適用，估將有8,216棟建物超過30年的老屋可適用。

立法院內政委員會審查都市更新條例第65條修正草案，內政部次長董建宏表示，為保障實施容積管制前已興建完成的合法建築物權益，條例已明定原建築容積高於基準容積時，放寬建築物容積獎勵額度上限，不過部分主管機關反映，普遍有原建築容積大於基準容積情形，且適用921地震前的耐震規定，恐有耐震不足疑慮。

董建宏指出，據統計，全國有8,216棟建物超過30年，已進入需要改建階段，65%集中在雙北市，其餘縣市佔35.5%，不過台灣歷經多次地震災害，為保障國人居住安全，此次修法擴大適用原建築容積更新重建的對象，從現行針對實施容積管制前「已興建完成」的合法建築物，放寬至實施容積管制前「已申請建造執照」的建築基地也可適用，以加速都更速度並降低致災風險。

該修法已經取得朝野立委初步共識，藍營立委雖然推出二個修法版本，但內容大同小異，內政部版本與立委王鴻薇提案版本一致，新增容積管制前「已申請建照」的合法建築物；立委李彥秀則是再增加，刪除「已興建完成」，因這容易有爭議，建議以申請建照為主。

多名委員質詢時均表示同意修法，最後立委王美惠、李柏毅、蘇巧慧、黃捷提附帶決議，就都市更新條例第65條所定，實施容積管制前，已興建完成或已申請建造執照的合法建築物，得突破同條第一項所定的容積率上限，建請內政部研議相關政策，建立取得容積獎勵的建物回饋在地社區機制。