國科會吳誠文：今年跨部會淨零科技總經費130億元 將逐年增加

學界傳出國科會擬調整永續、防災與空間資訊等三個學門發展方向，學者連署呼籲應支持永續發展跨領域研究。國科會主委吳誠文30日在立法院表示，沒有縮減、調整學門的計畫，反而是逐年增加。他表示，跨部會淨零科技相關預算總經費則約130億元，未來也會逐年增加。

立法院教育及文化委員會今日邀請吳誠文就「永續科研與政策溝通」進行專題報告，並備質詢。

近期學界傳聞國科會自然科學與永續研究發展處有意要大幅調整更動永續發展科學、防災科技與空間資訊科技等三個學門的定位及發展方向，理由之一是這些跨域研究過於分散且不具成效。

吳誠文今日回應立委質詢時表示，沒有縮減、調整學門的計畫，也沒有要縮減經費，2024年此三領域性質學門經費約4.8億元，跨部會淨零科技相關預算總經費則約130億元，未來也將逐年增加。

吳誠文書面報告時指出，為達成國家2050年淨零碳排目標，2024 年跨部會淨零科技相關預算總經費約130億元。淨零科技方案協助各部會布局前瞻淨零技術，目前已展現初步成果，包括擴大再生能源裝置容量、提高能源大戶平均年節電率、研發碳捕捉再利用前瞻技術、推動資源循環資訊平台，以及促進部會、企業與公民團體三方公私協力，擴大公民參與，落實淨零綠生活。

他表示，淨零科技方案將在目前既有的科研成果上，盤點短中長期的減碳行動方案。並擬具三大願景，包括創造多元自主韌性能源、打造淨零新經濟、共創淨零生活及社會，以「國家淨零科技研發與落地實證場域」概念推動潛在減碳旗艦行動計畫。