吳誠文：續提升公部門算力 拚台灣超級電腦全球前30

立委關切台灣公部門的超級電腦排名衰退，國科會主委吳誠文今天表示，台灣目前公部門算力約19 Petaflops，未來將逐年調升，「希望能進到全世界至少前30名」。

據國科會規劃，預計117年完成建置累積達280Petaflops（1 Petaflops代表每秒執行一千兆次浮點運算）的算力資源，目標118年提升至480 Petaflops。

立法院教育及文化委員會今天邀請吳誠文就「永續科研與政策溝通」進行專題報告，並備質詢，國民黨立委洪孟楷、萬美玲、柯志恩、葉元之等人，關心人工智慧（AI）基本法進度、台灣超級電腦在國際間的競爭力、發展AI的電力供應等問題。

吳誠文表示，AI基本法已預告結束，國科會針對外界意見，進行了非常微幅的修正，10月底之前會報行政院核定；預告期間產業界提及若台灣採歐盟嚴格懲罰作法，會限制其發展，人權團體則憂心若「放太寬」，對人權保障恐不足，國科會強調兼顧兩者、取得平衡點。

吳誠文指出，除AI基本法，其他相關配套也會密集與數位發展部等部會溝通，也就是基本法先行，後續再由各主責部會訂定相關作用法。

針對台灣超級電腦「台灣杉二號」算力世界排名，從107年第20名跌到113年106名，吳誠文表示，台灣過去著重AI所需要的硬體製造，接下來要努力發展AI應用，算力也會擴大。

吳誠文指出，台灣目前公部門算力約19 Petaflops，未來幾年將逐步調升，「希望能進到全世界至少前30名」。

根據國科會規劃，預計117年完成建置累積達280Petaflops的算力資源，目標於118年提升至480Petaflops。

此外，由於發展AI需龐大電力支援，立委關切台灣能源供應是否充足，吳誠文回應，「經濟部很努力，我相信可以（供應）」。