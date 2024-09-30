危老重建採「預鑄工法」給容積獎勵跳票了？ 內政部給解釋

危老時程獎勵將於明年5月落日，內政部曾規劃新增危老容積獎勵項目，採用「預鑄工法」將可取得3%至5%獎勵，原本力拚上半年上路，不過直至今日仍無消息，國民黨立委許宇甄質疑政策跳票；國土署署長吳欣修表示，經市調，有能力且長時間進行預鑄工法廠商較少，改「系統模板」工法獎勵，預計年底前提出報告。

許宇甄在內政委員會質詢時表示，今年第一季住宅統計，全台住宅屋齡平均已達32年，其中屋齡30年以上達51%、50年以上就有101萬戶，等於平均兩間就有一間30年以上老屋。

許宇甄指出，採用危老後都更就更加困難，因為危老條例沒有限制改建基地面積，像是台南就有9.13建築面積重建，未來有很多餅乾樓、竹竿樓，讓都市景觀越來越醜，危老重建條例實施期限訂定必須要在2027年5月31日前提出，那未來要如何進行？

內政部次長董建宏表示，小面積建築未來會檢討，但其實也是符合條例的內容，因為當初制定時，是希望都更門檻降低，讓真正危險的房子有重建機會，雖獎勵會比較少，未來會再研擬，相關危老條例會再檢討，國內外重建制度研析。

許宇甄還說，內政部建築研究所2月公告建築物預鑄申請評定作業要點，但應該由內政部提出的預鑄工法獎勵修法，應該上半年就要規劃，但目前跳票；吳欣修解釋，因為進行經過市場調查後，發現有能力且能長時間承做廠商家數較少，擔心就此提出預鑄工法能獲得容積獎勵，只有少數廠商能夠使用，現在討論改用系統模板是否適用，最近會開會修正，年底前會做出一份報告。