美中寬鬆貨幣與財政政策齊發 多元布局收納全球投資契機

隨近期美國經濟數據持穩，衰退擔憂逐漸消退，加上聯準會在9月降息兩碼，正式宣告降息週期開始，加上中國意外推出大規模刺激，提振市場情緒，股債齊揚，總計9月以來台灣金管會證期局核備的970檔境外基金(股、債均含)平均上漲1.16%，其中，692檔股票型基金平均上漲1.23%，261檔債券型基金平均上漲1.03%。

富蘭克林證券投顧表示，聯準會正式啟動降息週期，經濟展望顯示決策官員預估美國經濟有望實現軟著陸，為市場注入強心針，有利延續全球股債多頭氛圍。現階段建議以美國平衡型及複合債券型基金為核心，搭配可受惠美國經濟軟著陸的美國投資等級債券型基金以及加碼日圓的全球債券型基金，掌握全球貨幣政策分歧下的債匯市機會。儘管美國經濟展望持穩，惟考量美股創新高後評價面並不便宜，若稍有不如預期的經濟數據或財報(測)消息，仍將牽動股市波動，加上美國大選結果多變難測，建議逢震盪分批加碼，除了AI科技股穩居長線主流外，預期在資金環境轉為寬鬆環境下，低基期市場如新興市場、防禦類股(公用事業、醫療)、價值型股票(金融、原物料)及美國中小型股票有補漲空間，建議多元布局掌握輪動契機。

主要股票暨產業型基金：降息開始刺激利率敏感類股；大中華股市因中國刺激政策而大漲

聯準會於9月會議降息兩碼，會後多名官員普遍認為未來還將持續降息，帶動黃金、公用事業、全球不動產等利率敏感型產業基金走揚，分別上漲7.25%、4.12%、2.64%，美股基金也有0.9%的漲幅，另方面，大中華股市基金大漲5.96%，漲幅居各區域型基金之冠，主要受惠於中國政府祭出了政策組合拳，包含降息降準、下調存量房貸利率、下調二套房房貸最低首付比例、創設新的貨幣政策工具支持股市等，大幅提振投資人信心，而亞洲股市(不含日本)、新興市場股市等基金也受此影響同步走揚，分別上漲3.21%、2.45%。

富蘭克林證券投顧表示，聯準會正式開啟降息週期，最新經濟預估摘要(SEP)也暗示聯準會認為美國經濟可望實現「軟著陸」，再加上年底旺季即將到來、AI持續貢獻題材與話題，有利美股維持多頭趨勢，與此同時，中國政府罕見祭出大規模刺激措施，顯見中國政府已認知消除通縮風險與支持經濟成長的急迫性，而雖部分市場人士認為本次刺激措施仍不足以完全扭轉經濟深層次的結構性問題，但至少能暫時修復投資信心，短線投資人可伺機進場，就中長期投資策略而言，除中國以外，印度經濟動能強勁，南韓與台灣出口持續受惠於AI浪潮，日本則有自身改革特殊題材，亞洲市場投資機會多元，建議以較為穩健的亞洲小型企業基金搭配亞洲成長基金布局，積極者可選擇印度、日本基金為衛星，定期定額或逢回檔分批布局。

富蘭克林坦伯頓研究院資深市場策略師克里斯·加利波(Chris Galipeau)表示，自1972年以來共有5個與經濟擴張相關的降息週期。當首次降息與經濟擴張同時發生時，投資人通常會變得更加樂觀，在接下來的3個月、6個月、12個月裡，史坦普500指數平均分別上漲6.79%、9.79%、16.66%，考量目前經濟情勢，2024年的降息應屬於擴張性降息，預期牛市將會延續，降息後增加股票部位可能很有吸引力。

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金經理人蘇庫瑪·拉加表示，對於中國股市，管理良好、迎合內需的企業能緩衝外部地緣政治緊張局勢，並且維持成長，股利支付和股票回購的增加也激勵投資人，並為股價表現提供支持。對於印度股市，印度政府積極吸引外資直接投資發展製造業且成效斐然，並積極推動民營部門增加資本支出與槓桿以及發展數位轉型、能源轉型，有助未來幾年維持高成長動能，這也將是印度企業進一步提升獲利的來源，加上多數印度企業評價水準並無過熱疑慮，印度股市仍保持有利的投資機會。

主要債券及平衡型基金：聯準會降息激勵債市，亞債也在中國大規模刺激下走揚。

隨聯準會開啟降息週期，債市普遍走揚，美元債與全球債基金均上漲超過0.8%，新興市場當地貨幣債基金上漲2.52%，漲幅居冠，其還受惠於美元保持弱勢的利多，亞洲債券型基金也有1.93%的漲幅，因中國政府祭出刺激措施，提振投資人對亞債的信心。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽表示，美國就業市場仍屬健康，因此目前市場對後續降息預期可能過於樂觀，加上美國長期寬鬆財政政策將會持續提振未來幾年經濟表現，而且兩黨總統侯選人都有導致未來財政赤字惡化的政見內容，因此應避開長天期債在潛在利率回彈時的下跌風險，建議藉由專業團隊精選短至中天期的高品質債，以分享債市仍具吸引力的殖利率水準與平衡股市的震盪風險。