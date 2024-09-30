十月電價30日拍板…半導體等用電大戶 擬縮漲幅至14%

經濟部電價費率審議會今天舉行，據規畫，台電將在會中提出工業電價平均調升百分之十四方案，並採單純化處理。原規畫連續兩年用電成長的半導體及資料中心（ＩＤＣ）調升百分之十五以上喊卡，維持百分之十四調幅。這將是經濟部三年來第四次調升工業電價，預計五十三萬產業用戶受影響，最快十月十六日實施。

值得注意的是，大型旅館、量販、百貨公司亦涵蓋在產業用戶。也就是說，不僅製造業，部分大型服務業的電價將一併調升。相關人士表示，大型旅館、量販、百貨公司用電量都是成長，但各產業調升情況將交由電價費率審議會拍板。

依據規畫，因高壓用戶夏月電價實施至十月十五日結束，這波工業電價調漲最快在十月十六日接續實施；如果台電作業不及，則會自十一月起漲。至於民生電價則不調整。

因立法院推遲預算審查，若沒政府撥補，又不漲電價，台電年底累虧將達四千八百億元，瀕臨破產邊緣。因此台電及經濟部決定提出工業電價調漲方案，以解台電資不抵債的財務困局。

相關人士表示，為避免對民生及物價影響，這波電價調升鎖定產業用電，平均調幅約百分之十四，為便於台電作業，將力求單純化。原規畫如半導體及資料中心等產業調幅在百分之十五至百分之十八，如今喊卡，亦即各產業皆維持百分之十四調幅。

不過，有兩類產業例外。一是今年上半年和去年同期相比，用電量衰退逾百分之五者，包括自行車、汽車零組、紡織等產業，因考量營運困難，將減半調漲，約只調百分之七；這部分企業約三點五萬戶。二是核心消費者物價指數（ＣＰＩ）直接有關產業，如集中市場、食品加工、超市等將凍漲。

這波工業電價調升後，預計工業電價平均度由目前三點八一元提高到四點三四元，仍低於日本工業電價平均每度五點一七元、南韓的四點五三元。

相關人士指出，台灣和日韓同為進口燃料國，電力公司經營條件一樣，但台電的電價最低，現在台韓電價價差達約百分之十八，若調漲百分之十四，台灣產業仍可維持國際競爭力。南韓也是透過拉高工業電價調幅，慢慢打消電力公司累虧，且目前電價已超過成本價。

全案若能在電價費率審議會通過，預計工業電價每調升百分之一，一年可為台電挹注六十億元；調升百分之十四，預計台電一年將增加八四○億元電費收入。

二○二二年至今，工業電價三度調升，從二○二一年平均每度二點五八元調升至今年上半年的三點八一元，累計調幅達百分之四十八。若今天拍板第四波調升，工業電價平均調升百分之十四，平均每度工業電價調到四點三四元，若和二○二一年相較，累計調幅高達百分之六十八。

二○二二年六月經濟部電價費率審議臨時會，因國際燃料價格居高不下，決議針對用電大戶高壓及特高壓調升百分之十五；住宅一千度以下、小商店及低壓用電、高壓以上等六類產業及高中以下學校則不調整，自當年七月起漲。這次整體平均電價漲幅百分之八點四。

二○二三年三月電價費率審議會決議，針對高壓及特高壓的產業用電大戶調漲其電價百分之十七，低壓調漲百分之十，另外用電衰退百分之十以上的十九類產業調幅減半；住宅用電七百度以下、小商店一千五百度以下、農漁及學校用電不調漲。整體平均調幅為百分之十一。