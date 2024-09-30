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中颱山陀兒逼近 氣象署2時30分發布陸警 仍有增強趨勢

國內工業電價三年第四波 累計調升68%

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

自2022年至今，國內工業電價已經三波調升，從2021年平均每度2.58元一路調升至2024年的3.81元，累計調幅達48%。若今（30）日拍板第四波調升，工業電價平均調升14%，平均每度工業電價調來到4.34元，若和2021年相較，累計調幅高達68%。

回顧近年工業電價調升，2022年6月間經濟部電價費率審議臨時會，因國際燃料價格居高不下，決議針對用電大戶高壓特高壓調升15%；但住宅1,000度以下、小商店及低壓用電、高壓以上等六類產業及高中以下學校則不調整，自當年7月起漲。該次整體平均電價漲幅為8.4%。

緊接著2023年3月電價費率審議會決議，針對高壓及特高壓的產業用電大戶調漲其電價17%，低壓調漲10%，另外用電衰退10%以上的19類產業調幅減半；住宅用電700度以下、小商店1,500度以下、農漁及學校用電不調漲。這次整體平均調幅為11%。

2024年3月電價費率審議會決議，民生及工業電價全面調升。其中，工業用戶承擔較大調幅。經濟部考量不同產業經營狀況，依「用電量成長」、「用電持平或衰退未及10%」與「用電衰退10%以上」，漲幅分別為14%、12%與7%，共約45萬戶產業用戶受影響。另外，多用電大戶則依年用電量分別適用15%至25%調幅。該次工業電價平均調升12.7%，整體電價平均調幅壓低至近11%。

經濟部 電價

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