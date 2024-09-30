費率審議會30日召開 工業電價漲14%…一口價

經濟部電價費率審議會今（30）日舉行，據規畫，台電將在會中提出工業電價平均調升14%方案，並採單純化處理。原規畫連續二年用電成長的半導體、及資料中心（IDC）將調升15%以上則喊卡，將維持14%調幅，不再多調。

這將是經濟部三年來第四次調升工業電價，預計53萬產業用戶受影響，最快10月16日實施。

值得注意的是，大型旅館、量販、百貨公司亦涵蓋在產業用戶。也就是說，不僅製造業，部分大型服務業的電價將一併調升。相關人士表示，大型旅館、量販、百貨公司用電量都是成長，但各產業調升情況將交由電價費率審議會拍板。

此波工業電價調漲方案

依據規畫，因夏月電價實施至10月15日結束，這波工業電價調漲最快在10月16日接續實施；如果台電作業不及，則會自11月起漲。

這波工業電價調升後，預計工業電價平均度由目前3.81元提高到4.34元，仍低於日本工業電價平均每度5.17元、南韓的4.53元。

因立法院推遲預算審查，若沒政府撥補，又不漲電價，台電年底將累虧達4,800億元，將瀕臨破產邊緣。因此，台電及經濟部改弦更張，決定提出工業電價調漲方案，以解台電資不抵債的財務困局。

相關人士表示，台灣和日韓同為進口燃料國，電力公司經營條件一樣，但台電的電價最低，現在台韓電價價差達約18%，若調漲14%，台灣產業仍可維持國際競爭力。事實上南韓也是透過拉高工業電價調幅，慢慢打消電力公司累虧，且目前電價都已超過成本價。

全案若能順利於今日電價費率審議會通過，預計工業電價每調升1%，可為台電一年挹注60億元，調升14%，預計可使台電一年增加840億元電費收入。

相關人士表示，為避免對民生及物價影響，這波電價調升鎖定產業用電，平均調幅約14%，對於各產業調幅處理，便於台電作業，將力求單純化。原規畫連續二年用電成長的產業，如半導體、及資料中心，應多承擔調幅，原規畫調幅在15%至18%，現在將喊卡，亦即各產業皆維持14%調幅。

惟有兩類產業例外。一是今年上半年和去年同期相較，用電量衰退逾5%，包括自行車、汽車零組件、紡織等產業，因考量營運困難，將減半調漲，只調約7%。這部分企業數約3.5萬戶。二是核心CPI直接有關產業，如集中市場、食品加工、超市等產業，則先凍漲。



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