工業電價調升帶動綠電需求 太陽能風光...元晶、茂迪樂

國內工業電價調升帶動綠電需求大增之際，同步刺激綠電所需的太陽能發電安裝量激增，元晶（6443）、茂迪（6244）、聯合再生（3576）後市跟著旺。

綠電族群近期熱度四射，不僅有工業電價調漲推升商機，台灣國際智慧能源周（Energy Taiwan）也將於本周三至周四（10月2日至4日）開展，今年匯聚470家企業、使用1,625個攤位，展出規模較去年成長25%。國內太陽能模組三雄元晶、聯合再生、茂迪也將參展，並以TOPCon技術為主的新產品，大秀肌肉，全面爭搶訂單。

業界分析，隨著工業電價上漲及國內用電量持續增長，加上能源轉型趨勢帶動下，綠電需求日增，而綠電來源至關重要，太陽能因國內供應鏈成熟完整，加上建置較容易，備受關注。

太陽能模組廠均摩拳擦掌準備強食商機，並備妥新品迎接訂單。

元晶今年中發表採用N型TOPCon技術的次世代量子系列太陽能模組，新模組間具備效能與價格優勢，預估年底前可供應1GW（10億瓦）的量子模組，推升下半年營運動能。