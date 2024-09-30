工業電價調升帶動綠電需求 綠電三雄接單火力全開

電價費率審議會今（30）日召開，外界推估工業用電平均調漲14%，最快10月16日實施，屆時工業用電與綠電價格差距將進一步縮小，帶動企業綠電轉供需求激增，綠電三雄泓德能源（6873）、雲豹能源、森崴能源近期客戶擴大採用綠電詢問度大增，接單看俏，搶搭電價漲價商機。

業界人士分析，未來工業用電大戶尖峰用電每度可能超過8元，平均每度用電可能落在4至5元之間，而當前綠電每度價格是5至6元。換言之，綠電價格將與尖峰時段工業用電價格形成黃金交叉，使得企業用戶在考量ESG及成本下，對綠電轉供需求更強烈。

泓德能源總經理周仕昌表示，工業電價調漲後，綠電優勢會更明顯，近期接獲不少客戶洽詢綠電轉供的業務，詢問度比過往增加許多，凸顯綠電需求正在提升。

在工業用電尚未調漲之前，國內綠電市場已呈現供不應求狀態。雲豹能源發言人張建偉指出，台灣是全球半導體科技重鎮，加上未來AI資料中心陸續落腳，用電量勢必有增無減，每家企業都在尋找綠電賣家，甚至只要有新加入的綠電轉供，轉眼間就被搶購一空。

針對綠電購售布局方面，泓德能源旗下子公司星星電力目前是台灣前三大售電業者，累計今年上半年綠電轉供總合約度數超過141億度，包括IC大廠聯發科、封測龍頭日月光投控、電信巨頭台灣大哥大、富邦金控旗下多家子公司均為客戶，轉供據點超過1,800個，憑證張數超過4.5萬張。

雲豹能源今年集團綠電轉供簽約量將突破150億，目前持續與各大企業洽談綠電購售服務。根據國家再生能源憑證中心公布最新發行憑證張數統計，累計今年度雲豹能源旗下子公司天能綠電已銷售逾8.9萬張太陽光電憑證，市占率為27.65%，穩居國內售電龍頭寶座。

森崴能源旗下子公司富威電力至今簽訂的綠電交易合約也超過百億元，主要客戶有鴻海、日月光、緯創、台達電、中華電信、台灣大等19大產業類別。



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