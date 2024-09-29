電價將漲 工商協進會：用電大戶調幅較高不盡公允

經濟部預計明（30）日舉行電價費率審議會，調漲電價可能性高，對於調整電價以及造成的後續影響，工商協進會表示，自2022年起，政府已經連續三年針對用電大戶調漲電價，今年4月又全面針對工業、商業、民生用電調漲，這次台電提出的方案雖然僅針對工業用電大戶調漲，仍不免間接性造成民生物價上漲，減損內需消費動能，也將壓縮未來央行降息的空間。

工商協進會表示，目前全球景氣的不確定性逐漸提高，希望政府能盱衡整體經濟情勢以及產業營運狀況，審慎考慮調漲電價之影響，今年以及近期內勿再調漲電價。

工商協進會也說，台灣的「用電大戶」多為經營體質良好的大型企業，肩負帶動台灣經濟發展與增加就業的重要驅動引擎，許多用電大戶反而是用電效率最高的企業，不能與耗能企業劃上等號，這些用電大戶積極投入大量資本支出改善製程促進節能減碳，僅以用電量大小為標準，針對用電大戶訂定較高電價調幅，不盡公允。

工商協進會指出，建議政府給予達到一定能效標準之企業電價折扣，以激勵企業投入節能減碳。此外，建議制定一個合理、可受各界公評的電價調漲公式，讓企業營運成本能有計算準則。

工商協進會強調，電價與能源政策、電力供需結構息息相關，建議政府以多元的能源配置選項，強化國家能源韌性，並尋求平衡台電財務的長遠解方，也才能有穩定、合理的電價成本，確保台灣企業維持供應鏈競爭優勢。