9月ISM將出爐 未來一周美股四大觀察變數

富蘭克林投顧指出，未來一周美股有四大觀察變數。首先是美國聯準會（Fed）官員講話，可留意各官員針對經濟、就業市場、通貨膨脹、利率等面向的看法。

第二是美國副總統候選人辯論會。10月1日共和黨副總統候選人范斯（JD Vance）與民主黨候選人華茲（Tim Walz）將進行辯論，除了能幫助美國選民增加對兩人的了解外，還能藉此審視兩人在各領域的政策與看法。

第三是經濟數據，未來一周將公布美國9月ISM 製造業與非製造業指數、非農就業報告、8月工廠訂單等。

第四則是企業財報。未來一周將有Nike、嘉年華遊輪集團、味好美（McCormick）、康尼格拉品牌（Conagra Brands）等企業公布財報。

另外，美國總統大選選情激烈，Real Clear Politics 數據（9/27）顯示，賀錦麗當選機率為50.4%，川普為48.1%，差距收斂。

Fed 在9月18日降息2碼（即0.5個百分點），正式開啟降息周期。富蘭克林投顧表示，市場期待後續還有更多降息機會，Fed也下修通膨預估，有望實現2%通膨目標。雖然失業率遭上修，但國內生產毛額（GDP）成長率並未同步大幅下修，主要反映移民導致勞工供給增加，而非經濟放緩影響勞動需求。

富蘭克林投顧指出，整體來看美國經濟有望實現軟著陸，有助支撐美股，並有利先前表現落後（如工業、民生消費）、價值股（如金融、能源）、評價較低（如醫療保健）、降息受惠者（如公用事業、房地產）等領域。至於科技股，市場目前依然普遍認為人工智慧（AI）巨浪才剛開始，投資人可藉由多元化投資來參與美股類股輪動與中長期行情，並降低波動度。