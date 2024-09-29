快訊

中颱山陀兒暴風圈擴大 有機會放2天颱風假？氣象署回應了

木柵、深坑上百戶驚傳停電 台電指牠觸電、50分鐘內修復

畫面曝光...北市小貨車恍神「4車撞一團」 駕駛臉撞上方向盤流血

協助建立共識 內政部推動公寓大廈設置電動車充電樁

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

電動車逐漸普及，公寓大廈設置充電樁成為重要議題。內政部國土管理署29日表示，公寓大廈管理條例修正草案於去年5月8日經行政院審查通過，內政部於去年7月13日提送修正內容及說明至行政院，目前仍待行政院院會討論後依法制作業程序辦理。

配合當前國家淨零轉型推動電動車重大政策，電動車充電需求已成為社會關注議題，內政部除已修正建築技術規則建築設計施工編，規定自2019年7月1日起申請建造執照之新建建築物停車空間，應預留供電動車輛充電相關設備及裝置之裝設空間外，並推動公寓大廈管理條例修法，在用電安全下，凝聚社區共識，協助電動車輛充電系統於公寓大廈內設置。

電動車的充電需求隨著車輛的普及亦隨之提高，建築物因應需求應預留充足的充電設備管線及空間，內政部國土管理署表示，已於2019年5月29日修正建築技術規則建築設計施工編，規定自2019年7月1日起申請建造執照之新建建築物停車空間，應依用戶用電設備裝置規則預留供電動車輛充電相關設備及裝置之裝設空間，後續民眾有裝設充電設備之需求時，即可於預留之空間設置，避免影響美觀及安全。

至於既有公寓大廈不易裝設電動車輛充電系統之困境，係因電動車火災時有所聞且滅火不易，近一年內南韓及中國因為電動車輛於建築物內火災造成大量人命及財產損失的新聞事件，甚至有限制一定電量以上電動車輛進入建築物的措施，造成民眾對於電池安全及充電設備安全的重大疑慮，因此公寓大廈內區分所有權人常因用電安全、管理維護及費用分配等問題，對於是否設置充電設備引起紛爭，亦常見難以取得共識進行設置。

內政部國土管理署表示，在相關法令規範下，公寓大廈管理條例之精神主要在協助社區自治，推動設置電動車充電設備應優先協助建立強化安全及協助溝通達成共識之機制，因此，已研提《公寓大廈管理條例》部分條文修正草案，包括設置前辦理用電安全評估、投保公共意外責任保險等內容，以達專業評估維護安全之目的。

另，國土署提出降低臨時區分所有權人會議召開門檻等等協助社區進行溝通討論之修正方向，在確保用電安全下，藉由專業評估、理性討論、充分溝通來凝聚社區共識，協助電動車輛充電系統於公寓大廈內設置。

內政部 建築物 電動車

延伸閱讀

台南歸仁汽車修護廠深夜火警 1輛電動車起火燃燒

影／台中私立高中校車今早撞電動車 74歲女騎士頭重創當場死亡

明年強制民間落實淨零建築恐推升房價 內政部回應了

泓德能源攜手阜爾運通 搶攻電動車充電樁商機

相關新聞

加油再等等 中油：明起汽、柴油價格各降0.2、0.3元

台灣中油宣布，自明（30）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.2元及0.3元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.1...

9月消費者購屋信心不降反升？ 台灣房屋：小心後勁

中央大學台灣經濟發展研究中心日前發布9月的消費者信心指數(CCI)，其中與台灣房屋集團合作調查的「購買房地產時機」指標，...

本周台股／秋節後台股反彈逾千點 AI科技盛事10月齊發

在科技股與傳產族群輪漲的帶動下，台北股市周K連三紅，上周指數以2萬2822點作收，上漲663點，漲幅擴大至2.99％，日均量3971億元，其中，電子指數彈升3.14%，傳產指數上漲3.48%，雙雙優於大盤的2.99%漲幅。自中秋節後迄今，加權股價指數回升已逾1千1百點，節後往上變盤？

流通商戰／momo啟動轉型 改變目的型購物讓網購像逛街

台灣網購競爭激烈，在外來業者如蝦皮、酷澎搶灘形成的競爭下，電商龍頭momo正進行品牌轉型，強調要提供給消費者不只是目的性的購買，上網購物更要有「逛」的感覺。網購向來是目的型消費，momo要如何轉型才能改頭換面，而改變目的型購物會是電商的未來嗎？

產業電價漲幅上限15％ 民生用電暫不調漲

電價審議會預定本周一（9月30日）召開，根據台電預擬版本，產業電價平均漲幅以15％為上限，其中，資料中心等用電大戶漲幅可能更高一些，景氣不佳、用電量衰退的產業，電價漲幅減半。至於民生電價則凍漲，實施時間預計將銜接工業用戶夏月電價截止日後，自10月16日起實施。

中壯年薪資凍漲 壓力山大

主計總處最新統計資料顯示，近年我國工業及服務業經常性薪資中位數成長幅度均不及平均薪資，薪資成長有往高薪者傾斜現象，且40...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。