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美、加將禁中俄的車載產品 市場預期影響有限

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

美國提議禁止中國、俄羅斯車載軟體技術和設備進入美國市場，加拿大考慮跟進；法人機構表示，此提議的短期影響有限，且相關車廠仍有充分時間應對，而汽車零組件廠商下半年營運動能原本就將較上半年提升，全年多呈現增長態勢。

法人機構表示，美國商務部宣布，由於擔憂中國或俄羅斯可能利用車輛連接系統（VCS）或自動駕駛系統（ADAS）等技術對美國進行間諜活動。提議禁止來自於中國、俄羅斯的車載軟體技術和設備進入美國市場。

美國商務部長表示，若敵對國家製造的軟體可對美國駕駛進行監控或遠端操控車輛時，將威脅美國人民乃至國家隱私、安全。目前中國品牌車輛於美國市場市占率極低，但部分美國車廠在中國生產製造後，再出口至美國，而中國車廠若在墨西哥生產製造，也可透過美墨加貿易協定（USMCA）進入美國市場來規避100%的高額關稅。但因現在大多車輛皆具備車聯網、數據共享等車載內能，此提議將等同於禁止所有中國製車輛進口。

加拿大財政部長表示，因有潛在國家安全風險，當局正考慮跟進美國，禁止加拿大車輛搭載有中國車載軟硬體系統。加拿大政府已跟隨美國腳步，對中國電動車課徵100%關稅。此外，加拿大政府也考慮對中國生產的電池零組件和關鍵礦物加徵高關稅。

分析師指出，由於美國政府提議中的軟體禁令將自2027年款車輛生效，硬體禁令為2029年或2030年起實施，對於短期車市影響有限，且相關車廠仍有充分時間應對，以汽車零組件廠商營運表現來看，今年營運將多呈現增長態勢。

俄羅斯 美國商務部

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