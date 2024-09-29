台塑石化：30日起汽、柴油每公升各降2角和3角

台灣網購競爭激烈，在外來業者如蝦皮、酷澎搶灘形成的競爭下，電商龍頭momo正進行品牌轉型，強調要提供給消費者不只是目的性的購買，上網購物更要有「逛」的感覺。網購向來是目的型消費，momo要如何轉型才能改頭換面，而改變目的型購物會是電商的未來嗎？

2024-09-29 08:00