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台塑石化：30日起汽、柴油每公升各降2角和3角

中央社／ 台北29日電

台塑石化公司今天表示，考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，決定自30日凌晨1時起，汽、柴油每公升批售價格各調降新台幣0.2元和0.3元，市場零售價則由加油站自行決定。

台塑石化指出，30日凌晨1時起，加盟加油站參考零售價分別為92無鉛汽油每公升29.1元、95+無鉛汽油30.6元、98無鉛汽油32.6元，超級柴油27.5元。

台塑石化透過新聞稿表示，受到利比亞內部就央行行長任命達成共識，原油出口可望逐漸恢復，以及市場傳出沙烏地阿拉伯將按OPEC+計畫於12月起縮小減產規模等因素影響，促使國際油價下跌。台塑石化綜合考量多項因素後，決定調降汽、柴油價格。

台塑 國際油價 新台幣

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