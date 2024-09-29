9月PMI 有望連五月擴張

中華經濟研究院（中經院）1日將發布9月台灣製造業採購經理人指數（PMI），預期在AI商機爆發，各項經濟數據表現持穩的情況下，將可呈現連續第五個月擴張。

中經院表示，整體景氣仍處於正面、擴張階段，多項數據仍呈現樂觀水準，只是相較於之前，比較保守些。目前廠商「觀望」氣氛濃，主因第4季景氣變數多，包括美國經濟、年底總統大選，還有大陸終端需求仍不是那麼樂觀。

關於製造業下半年景氣看法，中經院表示樂觀，惟須關注訂單與生產增速是否不如上半年預期。其中，半導體產業表現還是不錯，目前狀況仍穩定，只是沒有先前亮麗。

台灣近一年PMI走勢

外界關注人工智慧（AI）效果是否持續發酵。中經院分析，半導體供應鏈的封測模組與AI相關供應鏈，陸續回報拉貨力道有遞延及遲緩跡象，須持續密切關注。

此外，中經院也提醒，不論製造業還是非製造業，都出現不均衡復甦的狀況，所以景氣看起來沒有想像中好，以製造業而言，AI驅動半導體、伺服器表現，但半導體成熟製程及傳產都得面臨大陸產能過剩、經濟不佳等壓力。

內需方面，出國很好、國旅不好，台灣很多不平衡成長的情況，也反映在各個領域。雖然未季調的NMI已連續22個月擴張，但7、8月卻是連二跌，今年出國旅遊暢旺，但入境旅遊較少，台灣應該要思考問題出在哪裡，可能有價格太高、交通串聯、景點規劃問題，建議政府著手相關規劃，扭轉旅遊業不平衡成長的情況。