9月PMI 有望連五月擴張

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導
中華經濟研究院（中經院）1日將發布9月台灣製造業採購經理人指數（PMI），預期在AI商機爆發，各項經濟數據表現持穩的情況下，將可呈現連續第五個月擴張。 聯合報系資料照
中華經濟研究院（中經院）1日將發布9月台灣製造業採購經理人指數（PMI），預期在AI商機爆發，各項經濟數據表現持穩的情況下，將可呈現連續第五個月擴張。 聯合報系資料照

中華經濟研究院（中經院）1日將發布9月台灣製造業採購經理人指數（PMI），預期在AI商機爆發，各項經濟數據表現持穩的情況下，將可呈現連續第五個月擴張。

中經院表示，整體景氣仍處於正面、擴張階段，多項數據仍呈現樂觀水準，只是相較於之前，比較保守些。目前廠商「觀望」氣氛濃，主因第4季景氣變數多，包括美國經濟、年底總統大選，還有大陸終端需求仍不是那麼樂觀。

關於製造業下半年景氣看法，中經院表示樂觀，惟須關注訂單與生產增速是否不如上半年預期。其中，半導體產業表現還是不錯，目前狀況仍穩定，只是沒有先前亮麗。

台灣近一年PMI走勢
台灣近一年PMI走勢

外界關注人工智慧（AI）效果是否持續發酵。中經院分析，半導體供應鏈的封測模組與AI相關供應鏈，陸續回報拉貨力道有遞延及遲緩跡象，須持續密切關注。

此外，中經院也提醒，不論製造業還是非製造業，都出現不均衡復甦的狀況，所以景氣看起來沒有想像中好，以製造業而言，AI驅動半導體、伺服器表現，但半導體成熟製程及傳產都得面臨大陸產能過剩、經濟不佳等壓力。

內需方面，出國很好、國旅不好，台灣很多不平衡成長的情況，也反映在各個領域。雖然未季調的NMI已連續22個月擴張，但7、8月卻是連二跌，今年出國旅遊暢旺，但入境旅遊較少，台灣應該要思考問題出在哪裡，可能有價格太高、交通串聯、景點規劃問題，建議政府著手相關規劃，扭轉旅遊業不平衡成長的情況。

出國旅遊 半導體

延伸閱讀

難扭轉頹勢？官方釋利多陸股飆創紀錄 分析師：製造業面臨嚴峻挑戰

2天1夜一家五口國旅不用6,000元 三寶媽就靠這幾招

期貨商論壇／輕原油期 保守看待

國旅不振癥結點 前交通部長葉匡時拋解方：1原因差別太大

相關新聞

9月PMI 有望連五月擴張

中華經濟研究院（中經院）1日將發布9月台灣製造業採購經理人指數（PMI），預期在AI商機爆發，各項經濟數據表現持穩的情況...

副總統蕭美琴出席世總年會閉幕典禮 「世界台商好台灣就會好」

副總統蕭美琴今出席在高雄舉辦「世界台灣商會聯合總會第30屆年會暨第3次理監事聯席會議閉幕典禮」，蕭美琴致詞時感謝世總發揮...

世總年會閉幕致詞 蕭副總統：台商是台灣國力的延伸

副總統蕭美琴今天出席世總年會閉幕典禮，細數台商貢獻並感謝台商在台灣與國際間扮演關鍵重要角色，「台商們都是台灣國力的延伸」...

讓看護移工休假 勞動部增編近2億挹注喘息、短照

為讓國內看護移工休假時家庭仍有照顧人力，政府推動使用喘息及短照服務，由於使用人次大幅增加，勞動部明年已多編列新台幣近2億...

國發會景氣燈號轉紅 李彥秀點隱憂：問題在產業失衡

國發會公布最新8月景氣燈號，受惠於AI需求熱絡，景氣對策信號綜合判斷分數上升至39分，較上月增4分，為近34個月來新高。...

小心！電費未繳提醒簡訊是詐騙 台電：不會有網址連結

台電提醒，小心簡訊詐騙，近期出現詐騙集團假冒台電名義發送「電費未繳提醒簡訊」誘騙民眾點選不明網址連結，藉此騙取用戶個資或...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。