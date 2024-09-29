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低薪、凍薪情形沒有改善 智庫：改善產業結構治本

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導

最低工資連九年調漲，但台灣受薪階級長期以來低薪、凍薪情形沒有改善，國內三大財經智庫對此看法一致，建議政府應正視並根本改善「產業結構」問題，若停留在提升最低工資這個階段，一定想不出好的政策，應從產業政策角度思考，讓產業增加需求，廠商營收獲利改善，才有機會為員工加薪。

行政院經發會下次會議將聚焦討論薪資議題，低薪、凍薪情形沒有改善格外受到關注。中華經濟研究院院長連賢明指出，雖因出生率下降，近來缺工潮讓國內低薪狀況獲得一些改善，但長期來看，台灣產業應開始轉向高附加價值並提高產業生產力，透過轉型才能提高勞工薪資。

連賢明提及，台灣比較大的問題是產業發展不均衡，有些產業非常好，但有些產業，特別是傳統產業中跟中國大陸競爭的產業，狀況尤其不好，需協助業者改善。

台灣經濟研究院院長張建一表示，落實最低工資法是提升國內薪資的基本配套措施，在AI帶動下，台灣經濟至少還有十年好光景，但未來勞動力缺口不小，薪資待遇勢必要調高才搶得到人。

低薪 薪資

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