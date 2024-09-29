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中壯年薪資凍漲 壓力山大

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導
主計總處最新統計資料顯示，近年我國工業及服務業經常性薪資中位數成長幅度均不及平均薪資，薪資成長有往高薪者傾斜現象。 聯合報系資料照
主計總處最新統計資料顯示，近年我國工業及服務業經常性薪資中位數成長幅度均不及平均薪資，薪資成長有往高薪者傾斜現象。 聯合報系資料照

主計總處最新統計資料顯示，近年我國工業及服務業經常性薪資中位數成長幅度均不及平均薪資，薪資成長有往高薪者傾斜現象，且40~49歲和50~64歲的「三明治族群」受雇員工經常性薪資中位數年增幅，更是所有年齡層中最低，僅維持在0.43%至1.95%間，「被凍薪」情形最嚴重。

主計總處統計，40~64歲這年齡就業者有635萬人，全體就業人數為1,161萬人，意即超過半數以上就業者，經常性薪資中位數年增幅偏低，薪資長期停滯不前。

三明治族群薪水凍漲情形
三明治族群薪水凍漲情形

根據主計總處近五年1至7月工業及服務業經常性薪資中位數及年增率調查，顯示40~49歲經常性薪資中位數，從2020年的38,633元至2024年僅成長至40,707元，意即40~49歲族群有一半的人經常性薪資僅約4萬元，近年經常性薪資中位數年增福分別為0.94%、1.73%、0.83%、1.75%。

50~64歲經常性薪資中位數成長幅度同樣偏低，從2020年的40,259元至2024年也僅成長至41,952元，歷年經常性薪資中位數年增福分別為0.43%、0.79%、0.98%、1.95%。

1111人力銀行發言人曾仲葳提醒，根據調查，壓力山大的「三明治族群」三大煩惱包括：通貨膨脹生活費吃緊有52.6%、子女教育費昂貴30.5%，以及房貸壓力吃緊24.2%。主因結婚生子後責任與壓力隨之而來，除支撐家中經濟，還要面對上有老的長照壓力，下有小的教養問題，身心承受壓力和被凍薪情形需被關注。

曾仲葳提到，上班族平均最長有三年十個月處凍薪狀態，也就是說待在同一家公司完全沒加薪，更有29.1%長達五年以上薪水不動，顯見薪資停滯已是全民痛點，只是年齡分布於40~49歲和50~64歲的上班族，為數不少的人已來到職涯高峰，薪資已達天花板。

且隨年齡增長，若不能保持競爭力，公司調薪時，可能會優先考量具有競爭力的年輕員工，造成40~49歲和50~64歲上班族薪資增幅不明顯。

壓力 薪資

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