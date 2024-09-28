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世總年會閉幕致詞 蕭副總統：台商是台灣國力的延伸

中央社／ 高雄28日電
副總統蕭美琴（中）28日應邀在高雄出席世界台灣商會聯合總會第30屆年會閉幕典禮，致詞後親切和現場與會者揮手致意。圖／中央社
副總統蕭美琴（中）28日應邀在高雄出席世界台灣商會聯合總會第30屆年會閉幕典禮，致詞後親切和現場與會者揮手致意。圖／中央社

副總統蕭美琴今天出席世總年會閉幕典禮，細數台商貢獻並感謝台商在台灣與國際間扮演關鍵重要角色，「台商們都是台灣國力的延伸」，盼未來持續一起努力，在世界上架台灣。

蕭副總統下午到高雄萬豪酒店出席「世界台灣商會聯合總會30屆年會」閉幕典禮致詞表示，台灣是大家的故鄉，感謝台商們在世界打拚事業同時不忘與故鄉連結，有各位在經濟、文化、教育等多領域付出與協助，與台灣共同向世界展現實力。

副總統說，「只要世界台商好，台灣就會好」，因為各位在世界各個角落打拚、事業有成，同時用台灣人傳統充滿溫馨良善慷慨的力量回饋各地主流社會，展現台灣作為世界良善力量該有的典範，感謝台商們始終與台灣站在一起。

副總統指出，從她過去擔任僑選立委到駐美代表期間，看到台商們用實力拓展人脈、與當地政要連結與經營，獲得全世界友人肯定，是台灣處於艱難外交困境中，非常重要的穩定力量，令她深深感受台商與台灣連結的重要性與關鍵性。

副總統提到，尤其這幾年全世界有很多挑戰，包含全球貿易科技激烈競爭、通膨經濟挑戰，以及氣候變遷，數位轉型，淨零碳排等課題，而台商在過程中因為看好台灣，回到台灣投資，讓台灣在過去幾年動盪中還是有亮眼表現。

副總統表示，希望台商們繼續扮演台灣向世界延伸的橋梁，當有更多台商在世界佈局時，能透過自身在當地長期投入所建構的人脈與資源，協助大家持續向世界擴張，扮演關鍵角色。

副總統提及，除了經濟貢獻之外，世界台商會也在其他領域展現對台灣的關心，例如4月花蓮大地震，世界台商會動員力量回饋花蓮東華大學，向教室被燒毀、宿舍受毀損的學生提供溫暖雙手。台灣發生天災時，都有台商與台灣社會緊密連結，這種良善力量循環，更是在全球發揮台灣實力重要關鍵。

副總統說，希望台商們常常回到故鄉台灣，維持與台灣的連結，台灣需要各位，而各位也需要一個強大的台灣，讓大家一起共勉努力，讓台灣更好，也讓各位代表台灣精神的台商，繼續在世界上「走路有風」。

世界台灣商會聯合總會在高雄舉辦第30屆年會，副總統蕭美琴（前右8）28日應邀出席閉幕典禮，和與會來賓同台合影。圖／中央社
世界台灣商會聯合總會在高雄舉辦第30屆年會，副總統蕭美琴（前右8）28日應邀出席閉幕典禮，和與會來賓同台合影。圖／中央社

台商 蕭美琴

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