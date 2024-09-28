讓看護移工休假 勞動部增編近2億挹注喘息、短照

為讓國內看護移工休假時家庭仍有照顧人力，政府推動使用喘息及短照服務，由於使用人次大幅增加，勞動部明年已多編列新台幣近2億元預算挹注服務，盼滿足使用者需求。

根據勞動部111年移工管理及運用調查報告顯示，移工假日不放假者占50.6%，其中有16.6%因「家中無替代照顧人力」未能放假，調查也顯示雇主有38%願申請替代照顧方案。

為了讓移工能放假，政府推動聘僱外籍家庭看護工使用喘息服務以及聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務計畫，讓看護移工休假時，被照顧者可以獲得良好的照顧，也讓看護移工能休假充電，兩者合計每年可使用52日。

根據勞動部提供數據，這兩項服務使用人次都明顯增加，勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組副組長莊國良告訴中央社記者，若以今年1至3月數據與去年比較，喘息服務使用人次為19萬8466人，比去年同期成長37%。

至於短照服務部分，今年1到7月的使用人次為31萬多人次，去年是29萬3664人次，使用人次也增加了8.4%。

莊國良說，考量這兩項服務使用人次成長，勞動部明年將提高編列這兩項服務的就安基金預算，包含短照預算從1.8億新增至2.8億元、喘息服務從2.5億新增至3.4億元，兩者合計近2億元。