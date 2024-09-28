小心！電費未繳提醒簡訊是詐騙 台電：不會有網址連結

台電提醒，小心簡訊詐騙，近期出現詐騙集團假冒台電名義發送「電費未繳提醒簡訊」誘騙民眾點選不明網址連結，藉此騙取用戶個資或信用卡資料。

台電強調，「電費未繳提醒簡訊」不會提供任何網址連結，且簡訊已全面由111政府專屬短碼簡訊平台發送，請民眾務必提高警覺，認明111簡訊來源。

由於近期出現詐騙集團假冒台電電費繳費狀況查詢網頁，並透過簡訊傳送誘騙民眾點選詐騙網址，台電進一步說明，今（2024）年起「電費未繳提醒簡訊」已統一透過數位發展部開發的111政府專屬短碼簡訊平台發送，且內容僅提醒民眾未繳電費的電號及月份，無提供任何引導連結，請民眾認明簡訊發送號碼「111」。

台電說明，民眾如欲查詢繳費狀況，可至台電官網（用戶服務>網路櫃檯>電子帳單服務>簡易帳單查詢）以電費帳單上的電號查詢（無須登入），另亦可使用台灣電力APP確認，若接獲可疑簡訊或電話，請立即洽台電24小時客服專線1911或165反詐騙專線詢問，以免受騙。