10月供電狀況調整 台電：先減燃煤、新燃氣機組穩供電

有關10月供電狀況，台電表示，隨秋冬空污季到來，調度策略將優先使用燃氣取代燃煤以改善空品，加上用電負載較低，且有再生能源出力，可滿足負載需求。

台電說明，10月整體供電能力預估日尖峰最大可達4,258萬瓩，大於預測最高負載3,805萬瓩；夜尖峰最大供電能力可達3,790萬瓩，大於預測最高負載3,540萬瓩。台電預估全月日尖峰備轉容量率將保持10%，夜尖峰備轉容量率保持7%。

台電還提到，空污季（10月至隔年3月）期間燃煤機組本就會降載或停機，台中電廠維持7部機組運轉，興達電廠燃煤3、4號機亦將停機，並視短期空品動態及供電情況，調整燃煤機組減少發電。此外，核三2號機也將於10月下旬進行為期一個月左右的大修。

台電進一步說明，空污季的調度策略將優先以「以氣代煤」兼顧穩供及環保，包括民營豐德3號機、大潭9號機10月可滿載試運轉測試。針對可能出現臨時高溫的秋老虎，皆已完成相關整備因應，9月時已提前安排部分機組進行檢修，必要時亦可啟動發電。

台電指出，當再生能源發電量增加時，燃煤與燃氣等機組便可以減少發電，以9月14日為例，風力瞬時發電量達254萬瓩，創下歷史新高，超過四部台中燃煤機組的裝置容量。秋冬季風力發電效果佳，可進一步擴大燃煤機組降載幅度，也替補傳統機組上場，讓歲修規劃更有餘裕。

此外，台電還指出，近期水情充沛，可提升慣常水力之操作彈性，也運用抽蓄水力的儲能功能，於白天時抽水存電，將電力轉移集中於夜尖峰使用，妥善利用再生能源及克服間歇特性，再搭配時間電價、輔助服務及需量反應等彈性措施，確保供電無虞。