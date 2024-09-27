是你嗎？ 2023年「這三行業」薪資報酬最高

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

主計總處27日發布2023年事業人力僱用狀況調查統計，也揭露勞動報酬、薪資報酬等相關數據，結果顯示，2023年全體受僱員工每人薪資報酬70.1萬元，其中又以金融保險業117.8萬元居各產業之冠，可謂名符其實的「金飯碗」，其次為電力及燃氣供應業115.9萬元，出版影音及資通訊業96.5萬元，則排名第三。

主計總處統計，2023年工業及服務業受僱員工每人全年非薪資報酬11.6萬元，加計薪資報酬70.1萬元後（含經常性薪資54.2萬元及非經常性薪資15.9萬元），勞動報酬為81.7萬元，年增8000元或1.0%。其中，非薪資報酬增加4000元或3.4%，薪資報酬中的經常性薪資增加1.2萬元或2.2%，非經常性薪資（包括加班費及非按月發放之工作、績效、全勤獎金、年節獎金）則減少7000元或4.4%。

主計總處指出，就主要行業之受僱員工每人勞動報酬觀察，住宿及餐飲業、批發零售業因疫後國內商業活動熱絡及觀光人潮回流，分別增加4.6%、4.0較多，其他服務業亦增逾4%。

主計總處還提到，2023年受僱員工總報酬中，經常性薪資、非經常性薪資及雇主負擔的非薪資報酬所占比重，分別為66.4%、19.4%、14.2%，其中非薪資報酬所占比重因勞保費率屆期調整而升至14.2%，較2022年提高0.3個百分點。至於非經常性薪資占比則因終端需求減弱，比較基期較高影響，較2022年下降0.5個百分點。

加班費 薪資

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