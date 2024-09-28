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童子賢談電價：比日、韓、星便宜

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

電價費率審議會預計9月底召開，外界關注電價調漲議題，和碩（4938）董事長童子賢昨（27）日表示，台灣電價確實比日本、韓國或新加坡便宜；對於市場傳出蘋果新機銷售不如預期，他則規勸「大家不要太焦慮」。

童子賢昨日出席2024台灣人工智慧年會發表主題演講，談及蘋果新機銷售情況、電價調漲等議題。

童子賢認為，電是產業跟民生的基礎，當然希望台灣電力能穩定、高品質，又經濟實惠，但台灣電價確實比日本、韓國或新加坡便宜，調整電價應該是基於台電目前仍處於虧損的狀態。

談及蘋果新機銷售傳不如預期，童子賢說，基於職業道德，不能在公開場合評論客戶銷售與個別品牌客戶產品，但他認為，市場有時候會對一至三個月的銷售情況做太細膩的評估，他仍看好AI將帶動換機效應。

童子賢以華碩、宏碁筆電銷售情況為例，他指出，目前聽到的都是年底的表現比年初預估時還好，可見AI發酵帶動的PC換機效應，而手機方面，預期未來有機會透過AI功能加持，提升消費者體驗，推升換機意願。

至於電動車議題，童子賢表示，電動車主要由各國政府政策引導，相信未來幾年會加速成長，台灣目前在這方面導入情況較落後，若到某些亞洲城市去看，十部車裡會有三到四部是電動車，台灣目前滲透率可能還不到10%。

不過，從製造端的角色來看，童子賢說，台灣以過去資訊電子領域累積的電子零組件與施工製造設計經驗，在電動車領域仍會成為全球各個主要品牌的合作夥伴，對這部分樂觀看待。

童子賢 電價 電動車

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