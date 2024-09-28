勞動力高齡化 海嘯 來了…受僱員工平均年齡增至40.4歲

台灣勞動力高齡化海嘯來了，主計總處昨（27）日發布2023年事業人力僱用狀況調查，結果顯示，戰後嬰兒潮世代陸續退休，去年勞工退休人數達10.6萬人，為歷史新高；同時，受僱勞工平均年齡也升至40.4歲，續居近三年最高。

國發會推估，預計2025年台灣每5人即有1人是65歲以上老年人口，正式邁入「超高齡社會」，而台灣人口高齡化已在勞動市場發酵。

根據主計總處調查，近十年（2014~2023年）勞工年退休人數由9.4萬人升至10.6萬人，主要是戰後嬰兒潮世代（民國35~民國53年出生）陸續退休，且目前仍有不少人還在職場上，也拉升勞工平均年齡達40.4歲，為歷年最高。

近十年我國勞工退休人數變化

據統計，2023年工業及服務業受僱員工總人數為842.3萬人，全年進入及退出人次分別為230.4萬及230.7萬人次，全年進入率及退出率均為2.28%，皆較2022年減少。但，值得注意的是，解僱或資遣人數比率呈現上升。

主計總處指出，受僱員工退出原因包含自動辭職、解僱或資遣、退休等。退出職場的原因多以自動辭職居多，2023年為87.2%；至於解僱或資遣，容易受各產業景氣波動影響，2017年至2021年均維持在4.8%至4.9%之間，2022年因疫情趨緩、內需產業回溫，降至4.6%。

2023年則因全球景氣放緩、終端需求減弱，廠商苦於調整庫存，用人需求也轉趨保守，被解僱或資遣者占退出人次比率因而升至4.7%，年增0.1個百分點。

至於因退休（含優退）而離職者占4.6%，另因公司合併、同企業員工於不同工作場所轉調或結婚生育等其他原因退出者占3.5%。

此外，主計總處調查還發現，退出員工以服務年資較短者居多，2023年未滿一年者占42.6%，1年至未滿3年者占31.2%，年資超過25年者雖僅占1.6%，惟較2014提高0.6個百分點。