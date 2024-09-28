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美國經濟動能 牽動台灣後續出口動能

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導
進出口示意圖。 聯合報系資料照
進出口示意圖。 聯合報系資料照

美國聯準會（Fed）相隔四年來首度宣布降息，而且一口氣降息2碼，外界關注台美經貿關係日益密切，若美國經濟衰退，是否波及台灣後續出口動能？國發會經濟發展處處長邱秋瑩昨（27）日表示，聯準會才剛啟動降息，後續降息累積幅度、時間，以及其他國家的貨幣政策如何連動，都將影響全球經濟走勢，這些仍要持續觀察。

邱秋瑩指出，聯準會降息2碼的決策，市場有兩種不同方向的解讀。

一是認為降息幅度超乎預期，凸顯美國經濟未來將有更大危機。

二是正面解讀，認為降息力道強，顯示聯準會穩定經濟的決心。

邱秋瑩說，從結果論來看，這一周國際金融市場表現滿正面，反映投資人或主要機構認為美國經濟軟著陸的機率升高。

邱秋瑩表示，美國經濟穩定，有助於全球經貿穩定成長，台灣也可以受益；此外，AI、高效能運算等新興科技應用持續擴展，加上消費性電子新品上市帶動相關供應鏈出貨，有助維繫台灣出口表現。

另外，中央大學台經中心執行長吳大任認為，美國經濟能否軟著陸在第4季仍有疑慮，由於台灣出口對美依賴度已逼近三成，一旦美國經濟出現非預期軟著陸變化，台灣經濟恐受衝擊，需密切關注。

中央大學台經中心研究員梁啟源則預警，政府宜正視明年之後的電力供應穩定度，因為AI需求大爆發，明年的缺電壓力一定會比現在更嚴重，對未來的台灣經濟發展也會產生風險。

加班費 美國經濟 美國聯準會 薪資 降息

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