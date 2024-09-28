8月景氣熱絡 重新亮紅燈 國發會樂觀將持續成長

AI效應及新機備貨助攻，8月景氣燈號重返紅燈。國發會昨（27）日發布8月景氣燈號，再度亮出「熱絡」的紅燈，綜合判斷分數較7月增加4分，大幅彈升至39分，為2021年11月以來、近34個月新高。

這是今年第二顆紅燈，也是繼7月退回代表景氣「轉向」的黃紅燈，一個月後就重返代表「熱絡」紅燈的新紀錄。國發會經濟發展處處長邱秋瑩認為，景氣燈號重返熱絡，不會曇花一現。她強調，觀察景氣領先及同時指標續呈上升，顯示國內景氣持續成長。

景氣對策信號燈號變化

邱秋瑩表示，8月景氣燈號重返熱絡紅燈，主要有4大因素，包括AI應用需求熱絡；國際品牌新機備貨效應挹注；加上7月颱風凱米襲台，部分出貨遞延至8月；傳統產業表現逐步轉好，基本金屬、機械、塑膠、化學品等出口表現都有顯著回升，還有AI、雲端需求暢旺，因此推升分數增加。

她也提醒，目前部分製造業廠商收到的仍是短急單，這確實有可能打亂製造業廠商剛復甦的腳步，因此8月雖然呈現紅燈，但廠商仍須留意後續風險。

尤其目前國際經濟情勢波動較大，不確性升高，她指出，第4季尤其需注意美國總統大選結果、未來降息的進程、中東地緣政治緊張情勢，還有就是比較長遠影響的極端氣候。

展望未來，國發會表示，隨著AI等新興科技應用持續擴展，加上消費性電子新品上市，帶動相關供應鏈出貨，有助維繫出口動能。而國內景氣持續成長，帶動人力需求增加及企業調薪，消費動能可望延續。

國發會調查，8月景氣對策信號九項構成項目中，海關出口值由綠燈轉呈紅燈，分數增加2分；工業生產指數、工業及服務業加班工時均由黃紅燈轉呈紅燈，分數各增加1分；其餘六項燈號維持不變。



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