受惠AI需求 8月景氣再亮紅燈

受惠於ＡＩ（人工智慧）需求暢旺及國際品牌新機備貨效應，八月景氣燈號亮出今年第二顆代表「熱絡」的紅燈。

國發會經濟發展處處長邱秋瑩表示，景氣領先及同時指標也續呈上升，顯示國內景氣持續成長。她強調景氣燈號重返熱絡，不會曇花一現。

國發會昨天發布八月景氣燈號，再度亮出「熱絡」的紅燈，綜合判斷分數較七月增加四分，彈升至卅九分，為二○二一年十一月以來、近三年新高。

邱秋瑩表示，八月景氣燈號重返熱絡紅燈，主要因素包括ＡＩ應用需求熱絡、國際品牌新機備貨效應挹注。她說，八月國際政經環境較動盪，特別是金融市場，加上七月凱米颱風導致出貨遞延，工業生產呈現下滑，因此八月有颱風出貨遞延效應；此外，基本金屬、機械、塑膠、化學品等傳產業別的出口表現都明顯回升，以及國際品牌新品備貨效應，還有ＡＩ、雲端需求暢旺，因此明顯推升分數增加。

邱秋瑩也提醒，目前國際經濟情勢波動較大，不確定性升高，廠商仍需留意。第四季尤其需注意美國總統大選結果、未來降息的進程、中東地緣政治緊張情勢，以及比較長遠影響的極端氣候。此外，目前部分製造業廠商收到的仍是短急單，確實可能打亂製造業廠商剛復甦的腳步，因此八月雖然呈現紅燈，但廠商仍須留意後續風險。

美國聯準會九月降息兩碼，外界關注台美經貿關係日益密切，若美國經濟衰退是否波及台灣後續出口動能。邱秋瑩說，市場對於聯準會降息兩碼的決策有不同解讀，一部分認為降息幅度超乎預期，凸顯美國經濟有更大危機；也有人解讀這顯示聯準會穩定經濟的決心。但從結果論來看，近一周國際金融市場表現正面，反映投資人或主要機構認為美國經濟軟著陸的機率較高。

邱秋瑩指出，如果美國經濟穩定，有助於全球經貿穩定成長，台灣也可以受益；此外，ＡＩ、高效能運算等新興科技應用持續擴展，加上消費性電子新品上市帶動相關供應鏈出貨，有助於維繫台灣出口表現。