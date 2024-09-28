去庫存效應…去年非經常性薪資 7年來首見衰退

主計總處昨公布去年事業人力僱用狀況調查統計，加班費及績效獎金等非經常性薪資衰退百分之四點四，不僅是七年來首見衰退，也創下金融海嘯以來最大減幅，主要是受到去年企業去庫存效應及終端需求疲弱影響。不過，整體而言，去年全年勞動報酬八十一點七萬元，仍高於前年。

主計總處統計，去年工業及服務業受僱員工全年勞動報酬為八十一點七萬元，較前年增加八千元，其中薪資報酬七十點一萬元、非薪資報酬十一點六萬元；非薪資報酬為員工保險費、退休準備金等，由於勞保費率調升等原因，帶動非薪資報酬增加。

去年薪資報酬七十點一萬元，其中經常性薪資五十四點二萬元、非經常性薪資十五點九萬元，經常性薪資成長百分之二點二，非經常性薪資卻罕見衰退百分之四點四，是民國一○六年以來首見負成長，也是九十九年以來最大減幅；九十八年因金融海嘯衝擊，非經常性薪資衰退百分之十六點九。

非經常性薪資包括加班費、不固定發放的工作、績效、全勤獎金、年節獎金等，與產業景氣狀況有高度相關。主計總處表示，去年由於需求疲弱，國內廠商忙於去庫存，全年經濟成長只剩百分之一點三一，是金融海嘯以來最低度的經濟成長。

勞動報酬與產業景氣密切相關，主計總處針對主要行業的受僱員工每人勞動報酬觀察，住宿及餐飲業、批發及零售業因疫後國內商業活動熱絡及觀光人潮回流，分別增加百分之四點六、百分之四較多，其他服務業也成長逾百分之四。