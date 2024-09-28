聽新聞
0:00 / 0:00

去庫存效應…去年非經常性薪資 7年來首見衰退

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導

主計總處昨公布去年事業人力僱用狀況調查統計，加班費及績效獎金等非經常性薪資衰退百分之四點四，不僅是七年來首見衰退，也創下金融海嘯以來最大減幅，主要是受到去年企業去庫存效應及終端需求疲弱影響。不過，整體而言，去年全年勞動報酬八十一點七萬元，仍高於前年。

主計總處統計，去年工業及服務業受僱員工全年勞動報酬為八十一點七萬元，較前年增加八千元，其中薪資報酬七十點一萬元、非薪資報酬十一點六萬元；非薪資報酬為員工保險費、退休準備金等，由於勞保費率調升等原因，帶動非薪資報酬增加。

去年薪資報酬七十點一萬元，其中經常性薪資五十四點二萬元、非經常性薪資十五點九萬元，經常性薪資成長百分之二點二，非經常性薪資卻罕見衰退百分之四點四，是民國一○六年以來首見負成長，也是九十九年以來最大減幅；九十八年因金融海嘯衝擊，非經常性薪資衰退百分之十六點九。

非經常性薪資包括加班費、不固定發放的工作、績效、全勤獎金、年節獎金等，與產業景氣狀況有高度相關。主計總處表示，去年由於需求疲弱，國內廠商忙於去庫存，全年經濟成長只剩百分之一點三一，是金融海嘯以來最低度的經濟成長。

勞動報酬與產業景氣密切相關，主計總處針對主要行業的受僱員工每人勞動報酬觀察，住宿及餐飲業、批發及零售業因疫後國內商業活動熱絡及觀光人潮回流，分別增加百分之四點六、百分之四較多，其他服務業也成長逾百分之四。

報酬 薪資 金融海嘯

延伸閱讀

最軟一塊？廠商去庫存員工遭殃 非經常性薪資14年來最大衰退

新北消防員爭超勤加班費 新北：編列114年度預算

南市教師節敬師禮金6都最低 教育局：明年調高為600元

開警車載男友嫌罰太重 前女警「賓利姊」上訴駁回判刑確定

相關新聞

受惠AI需求 8月景氣再亮紅燈

受惠於ＡＩ（人工智慧）需求暢旺及國際品牌新機備貨效應，八月景氣燈號亮出今年第二顆代表「熱絡」的紅燈。

去庫存效應…去年非經常性薪資 7年來首見衰退

主計總處昨公布去年事業人力僱用狀況調查統計，加班費及績效獎金等非經常性薪資衰退百分之四點四，不僅是七年來首見衰退，也創下...

電價又要漲了？ 經濟部：電價審議會30日召開

電價費率每年4月、10月調整，亦即審議會須於10月前召開，但因台電千億補貼尚未於立院過關，遲遲未召開，經濟部今敲定，電價...

免費碳價？環團控企業卸責漏洞 經濟部揭優惠費率資格：不會免費

環團26日指控經濟部提出的碳費方案，優惠費率最低竟至0元，「免費碳價」難以達成環境部期待的2030年40％減碳目標，甚至...

高齡化風暴來襲！ 2023年退休勞工10.6萬人創新高

高齡化風暴來襲！主計總處27日發布2023年事業人力僱用狀況調查統計，結果顯示，由於戰後嬰兒潮世代年齡漸長，陸續退休，去...

綠領人才荒2／向綠領人才招手 電力能源業者打造幸福企業有用嗎？

國際能源總署（IEA）統計，2030年全球將新增約3000萬個綠能相關的職缺，但台灣電機系學生卻嚮往高薪的半導體產業，使得綠領人才荒開始出現。8月底，在工研院舉辦的電網人才發展聯盟獎學金頒獎典禮上，知名大廠華城電機（1519）、盛齊綠能直接展開宣傳攻勢爭取人才，他們有什麼賣點呢？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。