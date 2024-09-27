電價又要漲了？ 經濟部：電價審議會30日召開

電價費率每年4月、10月調整，亦即審議會須於10月前召開，但因台電千億補貼尚未於立院過關，遲遲未召開，經濟部今敲定，電價審議會將於9月最後一個工作日，9月30日召開。

據了解，台電內部方案的原則是民生用電凍漲、產業用電平均不超過15％，但其中半導體及資料中心等用電成長產業調幅將超過15%，用電衰退的產業則減半調，預計53萬產業用電大戶受影響，細部則有待審議會討論決議。

而產業用電新電價將從高壓與特高壓用戶非夏月時間、亦即10月16日起調整。