免費碳價？環團控企業卸責漏洞 經濟部揭優惠費率資格：不會免費

環團26日指控經濟部提出的碳費方案，優惠費率最低竟至0元，「免費碳價」難以達成環境部期待的2030年40％減碳目標，甚至可能對環境與產業競爭力產生反效果。經濟部27日提出反駁，表示業者要提出自主減量計畫並投入經費執行，達成減量目標，才能適用優惠費率，不會有「免費碳價」。

環團發布共同聲明指出，環境部預計於10月7日召開碳費審議委員會，多個環保團體正在密切專注，碳費費率的制定應該符合減碳初衷，而非成為企業逃避責任的漏洞，碳排放的外部成本應內部化，才能促進企業真正落實減碳行動。然而，目前的制度設計以及經濟部提出的費率方案卻令人感到憂心，優惠費率低至0元與50元的「免費碳價」。

經濟部指出，媒體報導經濟部代表於碳費費率審議會中建議優惠費率A（SBTI）、優惠費率B（標竿值）分別為0元及50元的「免費碳價」，經濟部鄭重澄清並非事實。

經濟部強調，依照環境部目前發布的碳費三項子法規定，業者要提出自主減量計畫，投入經費和人力落實減量措施，達成減量目標，才能適用優惠費率，不會有「免費碳價」。

經濟部表示，石化、鋼鐵、面板、紡織等產業目前面臨經營困境，為了減少碳費對這些產業的衝擊，初期費率設定較低，並有調適期，否則政策上路造成傷害來不及，企業可能關廠、勞工可能失業、制度也會被批評。產業推動減碳需要大量資金，因此初期的碳費費率應較低，以便企業能有更多資金投入減碳措施。

經濟部認為，碳費的收費，應參考日韓等亞鄰競爭國家的實質費率水準，不要因為過高費率影響業者出口，打擊自己的企業。建議將費率設定於產業可負擔範圍，較能提升整體目標達成性並兼顧公正轉型。