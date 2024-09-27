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高齡化風暴來襲！ 2023年退休勞工10.6萬人創新高

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
主計總處調查統計，結果顯示，由於戰後嬰兒潮世代年齡漸長，陸續退休，去年勞工退休人數達10.6萬人，再創新高。聯合報系資料照
主計總處調查統計，結果顯示，由於戰後嬰兒潮世代年齡漸長，陸續退休，去年勞工退休人數達10.6萬人，再創新高。聯合報系資料照

高齡化風暴來襲！主計總處27日發布2023年事業人力僱用狀況調查統計，結果顯示，由於戰後嬰兒潮世代年齡漸長，陸續退休，去年勞工退休人數達10.6萬人，再創新高；勞工平均年齡也升至40.4歲，續居近三年最高。

依據國發會推估，預計2025年台灣每5人即有1人是65歲以上老年人口，成為「超高齡社會」，而台灣人口高齡化情況愈來愈明顯，並已在勞動市場發酵。

根據主計總處資料顯示，近十年（2014~2023年）勞工退休人數由一年9.4萬人升至10.6萬人，主計總處官員說明，這主要是受台灣社會高齡化的影響，由於民國35年~民國53年出生的戰後嬰兒潮世代年齡漸長，陸續退休，因此退休人數持續升高。且戰後嬰兒潮每年出生的人口，目前仍有不少人還在職場上，因此這也使得去年勞工平均年齡達到40.4歲，為歷年最高。

主計總處統計，2023年工業及服務業受僱員工總人數為842.3萬人，全年進入及退出人次分別為230.4萬及230.7萬人次，全年進入率及退出率均為2.28%，皆較2022年減少。但，值得注意的是，解僱或資遣人數比率呈現上升。

主計總處指出，受僱員工退出原因包含自動辭職、解僱或資遣、退休等，歷年來，退出職場的原因多以自動辭職居多，2023年為87.2%；至於解僱或資遣，容易受各產業景氣波動影響，2017年至2021年均維持在4.8%至4.9%之間，2022年因疫情趨緩、內需產業回溫，降至4.6%。

2023年則因全球景氣放緩、終端需求減弱，廠商苦於調整庫存，用人需求也轉趨保守，被解僱或資遣者占退出人次比率因而升至4.7%，年增0.1個百分點。

至於因退休（含優退）而離職者占4.6%，另因公司合併、同企業員工於不同工作場所轉調或結婚生育等其他原因退出者占3.5%。

此外，主計總處調查還發現，退出員工以服務年資較短者居多，2023年未滿一年者占42.6%，1年至未滿3年者占31.2%，年資超過25年者雖僅占1.6%，惟較2014提高0.6個百分點。

資遣 退休

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